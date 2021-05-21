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De Grønne Monstre - Sept. 2020 (dansk undergrundsdokumentar)
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0 view • May 21, 2021
Ny dansk dokumentar der belyser sammenhæng mellem Coronakrisen, Agenda21/2030 Grøn omstilling /Bæredygtig Udvikling.
WWW.GREENNEWS.DK - Informer dig selv og andre om Agenda21- Den såkaldte Bæredygtige Udvikling med alle dens uhyrligheder for alle der bor i den vestlige verden. (Bøger/video/dokumenter til fri download)
Tidligere KGB Advarede Vesten om socialistisk take-over:
1. https://www.bitchute.com/video/h2vAEC0MmSb8/
Rosa Koire Afslører sandheden om FN's Agenda21/2030 (Bæredygtig udvkling/Grøn Omstilling/De 17 verdensmål)
2. https://www.bitchute.com/video/YKeWm2etZQwu/
ENDGAME - Filmen fra 2007 der viser præcist, hvordan globalisterne i årtier har arbejdet sig frem til vores nuværende situation:
3. https://www.bitchute.com/video/V0VlQY9V1yFJ/
COVID-19 TESTKIT INDKØBT ALLEREDE I 2017: https://www.bitchute.com/video/0ol6drywlJia/
Se "ÅRSAGEN til Mads Melbyes hjemsendelse/fyring?": https://www.bitchute.com/video/MZ4t1WgM8OxC/
Se "Til Politikere: ENTEN ELLER - vælg side før vejs ende! (2. sep. 2020)": https://www.bitchute.com/video/yDcUakYW8utT/
OBS: "(blokeret på YT) Magnus' MØRKE magi: FORTRYLLELSEN af den danske befolkning!": https://www.bitchute.com/video/JvdvvXtFG9Zn/
Forstå den røde tråd i coronakrisen, grøn omstilling, vacciner og den nye verdensorden.
1) Hvor kommer de såkaldte smittetal fra: www.smittetal.info
2) Covid19 Testkist allerede handlet i 2018 et år før den påstået virus brød ud: https://www.bitchute.com/video/0ol6drywlJia/
3) DEL linket med alle dem du kender: https://www.bitchute.com/video/lE63FLu5shkY/
4) Forstå den skjulte dagsorden: www.greennews.dk
5) Find vigtige videoer her: https://www.bitchute.com/channel/creatrix13/
WWW.GREENNEWS.DK - Informer dig selv og andre om Agenda21- Den såkaldte Bæredygtige Udvikling med alle dens uhyrligheder for alle der bor i den vestlige verden. (Bøger/video/dokumenter til fri download)
Tidligere KGB Advarede Vesten om socialistisk take-over:
1. https://www.bitchute.com/video/h2vAEC0MmSb8/
Rosa Koire Afslører sandheden om FN's Agenda21/2030 (Bæredygtig udvkling/Grøn Omstilling/De 17 verdensmål)
2. https://www.bitchute.com/video/YKeWm2etZQwu/
ENDGAME - Filmen fra 2007 der viser præcist, hvordan globalisterne i årtier har arbejdet sig frem til vores nuværende situation:
3. https://www.bitchute.com/video/V0VlQY9V1yFJ/
COVID-19 TESTKIT INDKØBT ALLEREDE I 2017: https://www.bitchute.com/video/0ol6drywlJia/
Se "ÅRSAGEN til Mads Melbyes hjemsendelse/fyring?": https://www.bitchute.com/video/MZ4t1WgM8OxC/
Se "Til Politikere: ENTEN ELLER - vælg side før vejs ende! (2. sep. 2020)": https://www.bitchute.com/video/yDcUakYW8utT/
OBS: "(blokeret på YT) Magnus' MØRKE magi: FORTRYLLELSEN af den danske befolkning!": https://www.bitchute.com/video/JvdvvXtFG9Zn/
Forstå den røde tråd i coronakrisen, grøn omstilling, vacciner og den nye verdensorden.
1) Hvor kommer de såkaldte smittetal fra: www.smittetal.info
2) Covid19 Testkist allerede handlet i 2018 et år før den påstået virus brød ud: https://www.bitchute.com/video/0ol6drywlJia/
3) DEL linket med alle dem du kender: https://www.bitchute.com/video/lE63FLu5shkY/
4) Forstå den skjulte dagsorden: www.greennews.dk
5) Find vigtige videoer her: https://www.bitchute.com/channel/creatrix13/
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