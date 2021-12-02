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4 Things to know before you take a magnesium supplement
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193 views • December 02, 2021
Sam Bailey, November 30, 2021
4 Things to Know Before You Take a Magnesium Supplement
Medications that can lower Magnesium:
Loop and thiazide diuretics eg Furosemide
Proton pump inhibitors eg Omeprazole
Aminoglycoside antibiotics eg Gentamicin
Amphotericin B
Digoxin
Chemotherapy agents eg Cisplatin/Cyclosporin
Conditions that affect Magnesium levels:
Starvation
Alcohol abuse
Chronic Kidney Disease
Acute diarrhoea
Crohn's and Ulcerative Colitis
Gastric bypass surgery
Acute Pancreatitis
Hungry bone syndrome
Symptoms of low Magnesium:
weakness,
tremors
seizures
delirium
coma
ECG changes - non-sustained VT
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References:
1. Geoscience Australia Magnesium: https://www.ga.gov.au/education/classroom-resources/minerals-energy/australian-mineral-facts/magnesium
2. Hypomagnesemia: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500003/
3, Magnesium - the forgotten electrolyte: https://www.nps.org.au/australian-prescriber/articles/magnesium-the-forgotten-electrolyte
4. NIH - Magnesium: https://ods.od.nih.gov/factsheets/magnesium-HealthProfessional/
5. Magnesium for skeletal muscle cramps: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD009402.pub3/full?highlightAbstract=magnesium
6. Top 10 Foods Highest in Magnesium: https://www.myfooddata.com/articles/foods-high-in-magnesium.php
7. Magnesium Testing: http://www.nutritionalmagnesium.org/magnesium-testing/
8. Hypermagnesemia: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK549811/
...
https://www.youtube.com/watch?v=0QevtkAlEzo
4 Things to Know Before You Take a Magnesium Supplement
Medications that can lower Magnesium:
Loop and thiazide diuretics eg Furosemide
Proton pump inhibitors eg Omeprazole
Aminoglycoside antibiotics eg Gentamicin
Amphotericin B
Digoxin
Chemotherapy agents eg Cisplatin/Cyclosporin
Conditions that affect Magnesium levels:
Starvation
Alcohol abuse
Chronic Kidney Disease
Acute diarrhoea
Crohn's and Ulcerative Colitis
Gastric bypass surgery
Acute Pancreatitis
Hungry bone syndrome
Symptoms of low Magnesium:
weakness,
tremors
seizures
delirium
coma
ECG changes - non-sustained VT
Please support my channel ▶https://www.subscribestar.com/DrSamBailey
Leave me a tip! ▶https://www.buymeacoffee.com/drsambailey
Virus Mania Paperback:
Abe (lots of suppliers): https://www.abebooks.com/products/isbn/9783752629781/30869270194&;cmsp=snippet--srp1-_-PLP1
US Independent Bookseller Powell's Books: https://www.powells.com/book/virus-mania-9783752629781
Amazon: https://www.amazon.com/Virus-Mania-COVID-19-Hepatitis-Billion-Dollar/dp/3752629789/ref=sr_1_2?dchild=1&;keywords=virus+mania&qid=1612859505&sr=8-2
Virus Mania E-book:
Kindle: https://www.amazon.com/Virus-Mania-COVID-19-Hepatitis-Billion-Dollar-ebook/dp/B08YFBCH2F/ref=sr_1_1?keywords=virus+mania&;qid=1617157466&sr=8-1
Virus Mania in New Zealand:
NZers who would like to order the book locally for $65 (incl. shipping) please contact [email protected]
Virus Mania Audiobook:
Kobo: https://www.kobo.com/us/en/audiobook/virus-mania-corona-covid-19-measles-swine-flu-cervical-cancer-avian-flu-sars-bse-hepatitis-c-aids-polio-spanish-flu
Scribd: https://www.scribd.com/audiobook/505809369/Virus-Mania-Corona-COVID-19-Measles-Swine-Flu-Cervical-Cancer-Avian-Flu-SARS-BSE-Hepatitis-C-AIDS-Polio-Spanish-Flu-How-the-Medical-Indust
Chirp: https://www.chirpbooks.com/audiobooks/virus-mania-corona-covid-19-measles-swine-flu-cervical-cancer-avian
Nook Audiobooks: https://www.nookaudiobooks.com/audiobook/1037783/Virus-Mania-Corona-COVID-Measles-Swine-Flu-Cervica
Audible: https://www.amazon.com/Virus-Mania-COVID-19-Hepatitis-Billion-Dollar/dp/B094X3F7D9/ref=tmm_aud_swatch_0?_encoding=UTF8&;qid=&sr=
Apple: https://books.apple.com/us/audiobook/id1565689478
References:
1. Geoscience Australia Magnesium: https://www.ga.gov.au/education/classroom-resources/minerals-energy/australian-mineral-facts/magnesium
2. Hypomagnesemia: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500003/
3, Magnesium - the forgotten electrolyte: https://www.nps.org.au/australian-prescriber/articles/magnesium-the-forgotten-electrolyte
4. NIH - Magnesium: https://ods.od.nih.gov/factsheets/magnesium-HealthProfessional/
5. Magnesium for skeletal muscle cramps: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD009402.pub3/full?highlightAbstract=magnesium
6. Top 10 Foods Highest in Magnesium: https://www.myfooddata.com/articles/foods-high-in-magnesium.php
7. Magnesium Testing: http://www.nutritionalmagnesium.org/magnesium-testing/
8. Hypermagnesemia: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK549811/
...
https://www.youtube.com/watch?v=0QevtkAlEzo
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