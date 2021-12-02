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4 Things to know before you take a magnesium supplement
Data Dumper
Data Dumper
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193 views • December 02, 2021
Sam Bailey, November 30, 2021

4 Things to Know Before You Take a Magnesium Supplement

Medications that can lower Magnesium:
Loop and thiazide diuretics eg Furosemide
Proton pump inhibitors eg Omeprazole
Aminoglycoside antibiotics eg Gentamicin
Amphotericin B
Digoxin
Chemotherapy agents eg Cisplatin/Cyclosporin

Conditions that affect Magnesium levels:
Starvation
Alcohol abuse
Chronic Kidney Disease
Acute diarrhoea
Crohn's and Ulcerative Colitis
Gastric bypass surgery
Acute Pancreatitis
Hungry bone syndrome

Symptoms of low Magnesium:
weakness,
tremors
seizures
delirium
coma
ECG changes - non-sustained VT

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...

https://www.youtube.com/watch?v=0QevtkAlEzo
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magnesiumsupplementsam bailey
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