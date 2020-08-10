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La historia de mi padre 《我的父親》西班牙語預告片
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14 views • August 10, 2020
Papá es la montaña.
Papá es el mundo.
La historia de mi padre es una que necesita ser escuchada.
No es solo una historia sobre mi padre, sino que también se conecta con problemas que nos afectan a todos.
Fue una vez el hombre más hermoso del mundo para mí, pero su vida ha sufrido tantos altibajos.
Vi a mi padre por última vez en el año 2001, antes de escaparme de China para huir de la brutal persecución de Falun Gong. 13 años después, cuando mi papá estaba muriendo, no pude obtener el visado para volver a China a verlo en su lecho de muerte, simplemente porque soy seguidora de Falun Gong, una práctica espiritual prohibida hasta hoy día por el Partido Comunista de China. Mi papá falleció sin verme. Me sentí tan triste que lloré silenciosamente durante semanas. Luego decidí contar su historia al mundo. Para mí, esta es la mejor manera de hacer algo significativo para mi padre y también para el mundo.
Gratefully translated and read by Cai Xiuling 翻譯及朗讀：蔡秀玲
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Email 電子郵件：[email protected]
Jennifer's Bio 曾錚簡歷 ：https://www.jenniferzengblog.com/about/
Papá es el mundo.
La historia de mi padre es una que necesita ser escuchada.
No es solo una historia sobre mi padre, sino que también se conecta con problemas que nos afectan a todos.
Fue una vez el hombre más hermoso del mundo para mí, pero su vida ha sufrido tantos altibajos.
Vi a mi padre por última vez en el año 2001, antes de escaparme de China para huir de la brutal persecución de Falun Gong. 13 años después, cuando mi papá estaba muriendo, no pude obtener el visado para volver a China a verlo en su lecho de muerte, simplemente porque soy seguidora de Falun Gong, una práctica espiritual prohibida hasta hoy día por el Partido Comunista de China. Mi papá falleció sin verme. Me sentí tan triste que lloré silenciosamente durante semanas. Luego decidí contar su historia al mundo. Para mí, esta es la mejor manera de hacer algo significativo para mi padre y también para el mundo.
Gratefully translated and read by Cai Xiuling 翻譯及朗讀：蔡秀玲
Truth saves lives. Please support! 真相能救命，敬請支持！
Subscribestar 會員頻道: https://www.subscribestar.com/inconve...
GoFundme 衆籌網：https://www.gofundme.com/f/telling-th...
Patreon 網站：https://www.patreon.com/InconvenientT...
Paypal 捐款帳號：https://www.paypal.me/JenniferZeng97
*************************
Jennifer's Twitter Account 曾錚推特：https://twitter.com/jenniferatntd
Jennifer's Facebook Page 曾錚臉書粉絲專頁 ：https://www.facebook.com/pg/jenniferz...
Jennifer's website 曾錚個人網站 ：https://www.jenniferzengblog.com
Email 電子郵件：[email protected]
Jennifer's Bio 曾錚簡歷 ：https://www.jenniferzengblog.com/about/
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