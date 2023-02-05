Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 66

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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 66Читает Автор. https://youtu.be/fFwlHotFEIY
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
00:33 — Солнце и Луна, а так же планеты: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и д.р. управляются Духами 7-го уровня сознания?
07:41 — Разскажите про монады. Монады имеют свои уровни сознания? Они сохраняют память накопленного опыта души? Сколько душ может «выделять и вести» монада?
10:39 — Вопрос о судьбе венчанных пар после ПреобРАжения.
12:56 — Уверенность в себе зависит от многих факторов. Как её воспитывать в себе?
14:26 — Как сохранить молодость духа?
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Да Будет Свет!
Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2023 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-66
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
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