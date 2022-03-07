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С 8 Марта, драгоценные Женщины! Любовь, Красота спасут Мир! Все цветы Вселенной матерям, супругам, сёстрам! Труженицам, строительницам Рая, хранительницам жизни! Видео Как КРАСИВО Распускаются РОЗЫ
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89 views • March 07, 2022
ПоздРАвляем с праздником Весны —
днём ПреВечной Женщины Священной!
Женщина — Царица Сил Любви!!!
Ты Открыла Смысл сей Сокровенный!
Всё — Есть Женщина, Слияние Начал, —
в Ней — и Женское Её, и Её Мужское.
Свет Твоей Любви Мир Обвенчал!
Ты Открыла всем Учение Святое! («Науку о Свете и Его Трансформации»).
Кроме Женщин нет другого сЧАстья! («ЧА» — Имя Небесной Матери; «с Матерью». - См. Гиперборейский Словарь Матери Света — Свидетельство Небес https://usmalos.com/nauka-o-svete-i-ego-transformaczii/teosofiya/giperborejskij-slovar-materi-sveta-svidetelstvo-nebes)
Только Женщина — есть РАй, Любовь, Мир, Свет!
Ты — Явление Святейшего Причастья
к Благодати Мира Неба, где тьмы нет!
А Есть только Свет Превечного БлаЖЕНства,
где Супруги Счастливы Вдвоём.
Ты Открыла — Завершённость Совершенства —
Грааль Вечности! Муж и Жена — Едины в Нём!
Это — Лоно МАТЕРИ Превечной!
Абсолют Единства, РАй Любви!
Ты Сильна так — Вечностью, Гармонией,
Все на Свете Силы — есть Твои!
ТЫ — Превыше Бога! Матерь Мира —
Выше постигаемого нами,
ибо Всё в Себе Соединила!!!
В ТЕБЕ — Всё, не делится «частями».
Отец-Сын, Супруг — Твоё Мужское,
Нераздельно с Твоим Женским — Два в Тебе!
Дух — Дыханье Двух, — Это Вы Двое!!!
Это — ТЫ!!! Муж и Жена — РАВНЫ в Тебе!
Поклонятся Тебе, МАТЕРЬ, все народы —
всех миров, пространств, познав Твой Высший Свет!
Осознав — в Тебе Два — в Равном Отношеньи.
А «патриархата» …не было и нет!!!
(«pater» — отец, мужчина; «арх» — власть; власть мужчин, антибожественная идеология, не имеющая никакого отношения к Божественной реальности, навязанная тёмными в данном мире, — так как они хотели сокрыть Истину и лишить человечество сил, Высшей Защиты Матери Мира.)
Женщины — Святое Отраженье
Твоего Закона, — Свет Любви!
В них — Твоей Гармонии Явленье!
Да узнают это жители Земли!
Празднуют 8 Марта люди,
даря женщинам прекрасные цветы —
со времён Почтения Богини,
Лады, — Матери Космической Любви! («...Великая Богиня Лада в качестве даров признавала только живые полевые цветы, причём срезанные с растения таким образом, чтобы ему не повредить. Очень часто Богине дарили живые цветы в глиняных горшочках...» (Из статьи «Лада — Богиня космической любви». Г.Сидоров https://www.perunica.ru/vsako/5619-lada-boginya-kosmicheskoy-lyubvi.html ). В храмах Лады всем дарили цветы, особенно женщинам. Отсюда пошла такая прекрасная традиция.)
Всё Приводит в Лад Собою,
Так Творит Гармонию Начал!
Справится Она — с бедой любою!
Её Дух — Всё Возродил, Создал!!!
Матерь МиРА, ПоздРАвляем мы Тебя —
с праздником земного осознанья,
что без почитанья Женщины — мир пал…
Это — день мужского покаянья. (Осознанья, что так люди утратили многое.)
Так стараются мужчины хоть раз в год
всё исправить, — навести порядок.
На коленях пред Святой, у Её ног, —
познают — что только с Женщиной Мир сладок!
Пусть же станет этот день Залогом —
Царствия Божественной Любви,
когда Женственность Признают — Богом!
И Тобою так все будут Спасены!
Аум РА! Святейшая Богиня!
Царствуй Свет, Всесущая ЛЮБОВЬ!!!
ВсеВладычица сердец — Мария
ДЭВИ ХРИСТОС!!! Взываем вновь!
Услышат Дети Песню МАТЕРИ!
Придут на Голос Твой Святой,
Явят Твой Свет, Любовь — в Материи,
Исполнив Закон Сердца Твой.
Мир станет Чудом, станет Светом!!!
Родится Мир Любви Святой!
Последним Матери Заветом —
Свершится РАй Семьи Родной!
Дети в Мир Духа Возвратятся,
Ты Встретишь нас, Святая Мать!
О, Помоги нам совершиться, —
144 тысячи собрать!
И станет тогда много Света,
Сгорят все «метки», зло, мразь тьмы.
И Вознесётся в РА планета!
Виктория, — с днём
Твоей Весны!!!
УРА!!!!
_____________________________
"Как распускаются красивые цветущие розы . Красивая и мудрая природа в одном чудесном цветке — удивительная замедленная съёмка того, как распускается бутон розы.
Видео подборка распускающихся роз".
Теги: Природа, Музыка, Распускается Роза, Красиво, Цветы
днём ПреВечной Женщины Священной!
Женщина — Царица Сил Любви!!!
Ты Открыла Смысл сей Сокровенный!
Всё — Есть Женщина, Слияние Начал, —
в Ней — и Женское Её, и Её Мужское.
Свет Твоей Любви Мир Обвенчал!
Ты Открыла всем Учение Святое! («Науку о Свете и Его Трансформации»).
Кроме Женщин нет другого сЧАстья! («ЧА» — Имя Небесной Матери; «с Матерью». - См. Гиперборейский Словарь Матери Света — Свидетельство Небес https://usmalos.com/nauka-o-svete-i-ego-transformaczii/teosofiya/giperborejskij-slovar-materi-sveta-svidetelstvo-nebes)
Только Женщина — есть РАй, Любовь, Мир, Свет!
Ты — Явление Святейшего Причастья
к Благодати Мира Неба, где тьмы нет!
А Есть только Свет Превечного БлаЖЕНства,
где Супруги Счастливы Вдвоём.
Ты Открыла — Завершённость Совершенства —
Грааль Вечности! Муж и Жена — Едины в Нём!
Это — Лоно МАТЕРИ Превечной!
Абсолют Единства, РАй Любви!
Ты Сильна так — Вечностью, Гармонией,
Все на Свете Силы — есть Твои!
ТЫ — Превыше Бога! Матерь Мира —
Выше постигаемого нами,
ибо Всё в Себе Соединила!!!
В ТЕБЕ — Всё, не делится «частями».
Отец-Сын, Супруг — Твоё Мужское,
Нераздельно с Твоим Женским — Два в Тебе!
Дух — Дыханье Двух, — Это Вы Двое!!!
Это — ТЫ!!! Муж и Жена — РАВНЫ в Тебе!
Поклонятся Тебе, МАТЕРЬ, все народы —
всех миров, пространств, познав Твой Высший Свет!
Осознав — в Тебе Два — в Равном Отношеньи.
А «патриархата» …не было и нет!!!
(«pater» — отец, мужчина; «арх» — власть; власть мужчин, антибожественная идеология, не имеющая никакого отношения к Божественной реальности, навязанная тёмными в данном мире, — так как они хотели сокрыть Истину и лишить человечество сил, Высшей Защиты Матери Мира.)
Женщины — Святое Отраженье
Твоего Закона, — Свет Любви!
В них — Твоей Гармонии Явленье!
Да узнают это жители Земли!
Празднуют 8 Марта люди,
даря женщинам прекрасные цветы —
со времён Почтения Богини,
Лады, — Матери Космической Любви! («...Великая Богиня Лада в качестве даров признавала только живые полевые цветы, причём срезанные с растения таким образом, чтобы ему не повредить. Очень часто Богине дарили живые цветы в глиняных горшочках...» (Из статьи «Лада — Богиня космической любви». Г.Сидоров https://www.perunica.ru/vsako/5619-lada-boginya-kosmicheskoy-lyubvi.html ). В храмах Лады всем дарили цветы, особенно женщинам. Отсюда пошла такая прекрасная традиция.)
Всё Приводит в Лад Собою,
Так Творит Гармонию Начал!
Справится Она — с бедой любою!
Её Дух — Всё Возродил, Создал!!!
Матерь МиРА, ПоздРАвляем мы Тебя —
с праздником земного осознанья,
что без почитанья Женщины — мир пал…
Это — день мужского покаянья. (Осознанья, что так люди утратили многое.)
Так стараются мужчины хоть раз в год
всё исправить, — навести порядок.
На коленях пред Святой, у Её ног, —
познают — что только с Женщиной Мир сладок!
Пусть же станет этот день Залогом —
Царствия Божественной Любви,
когда Женственность Признают — Богом!
И Тобою так все будут Спасены!
Аум РА! Святейшая Богиня!
Царствуй Свет, Всесущая ЛЮБОВЬ!!!
ВсеВладычица сердец — Мария
ДЭВИ ХРИСТОС!!! Взываем вновь!
Услышат Дети Песню МАТЕРИ!
Придут на Голос Твой Святой,
Явят Твой Свет, Любовь — в Материи,
Исполнив Закон Сердца Твой.
Мир станет Чудом, станет Светом!!!
Родится Мир Любви Святой!
Последним Матери Заветом —
Свершится РАй Семьи Родной!
Дети в Мир Духа Возвратятся,
Ты Встретишь нас, Святая Мать!
О, Помоги нам совершиться, —
144 тысячи собрать!
И станет тогда много Света,
Сгорят все «метки», зло, мразь тьмы.
И Вознесётся в РА планета!
Виктория, — с днём
Твоей Весны!!!
УРА!!!!
_____________________________
"Как распускаются красивые цветущие розы . Красивая и мудрая природа в одном чудесном цветке — удивительная замедленная съёмка того, как распускается бутон розы.
Видео подборка распускающихся роз".
Теги: Природа, Музыка, Распускается Роза, Красиво, Цветы
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