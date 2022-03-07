С 8 Марта, драгоценные Женщины! Любовь, Красота спасут Мир! Все цветы Вселенной матерям, супругам, сёстрам! Труженицам, строительницам Рая, хранительницам жизни! Видео Как КРАСИВО Распускаются РОЗЫ

Vera Nika 133 followers Follow 2 Share Add to... Share Report

89 views • March 07, 2022



днём ПреВечной Женщины Священной!

Женщина — Царица Сил Любви!!!

Ты Открыла Смысл сей Сокровенный!



Всё — Есть Женщина, Слияние Начал, —

в Ней — и Женское Её, и Её Мужское.

Свет Твоей Любви Мир Обвенчал!

Ты Открыла всем Учение Святое! («Науку о Свете и Его Трансформации»).



Кроме Женщин нет другого сЧАстья! («ЧА» — Имя Небесной Матери; «с Матерью». - См. Гиперборейский Словарь Матери Света — Свидетельство Небес

Только Женщина — есть РАй, Любовь, Мир, Свет!

Ты — Явление Святейшего Причастья

к Благодати Мира Неба, где тьмы нет!



А Есть только Свет Превечного БлаЖЕНства,

где Супруги Счастливы Вдвоём.

Ты Открыла — Завершённость Совершенства —

Грааль Вечности! Муж и Жена — Едины в Нём!



Это — Лоно МАТЕРИ Превечной!

Абсолют Единства, РАй Любви!

Ты Сильна так — Вечностью, Гармонией,

Все на Свете Силы — есть Твои!



ТЫ — Превыше Бога! Матерь Мира —

Выше постигаемого нами,

ибо Всё в Себе Соединила!!!

В ТЕБЕ — Всё, не делится «частями».



Отец-Сын, Супруг — Твоё Мужское,

Нераздельно с Твоим Женским — Два в Тебе!

Дух — Дыханье Двух, — Это Вы Двое!!!

Это — ТЫ!!! Муж и Жена — РАВНЫ в Тебе!



Поклонятся Тебе, МАТЕРЬ, все народы —

всех миров, пространств, познав Твой Высший Свет!

Осознав — в Тебе Два — в Равном Отношеньи.

А «патриархата» …не было и нет!!!



(«pater» — отец, мужчина; «арх» — власть; власть мужчин, антибожественная идеология, не имеющая никакого отношения к Божественной реальности, навязанная тёмными в данном мире, — так как они хотели сокрыть Истину и лишить человечество сил, Высшей Защиты Матери Мира.)



Женщины — Святое Отраженье

Твоего Закона, — Свет Любви!

В них — Твоей Гармонии Явленье!

Да узнают это жители Земли!



Празднуют 8 Марта люди,

даря женщинам прекрасные цветы —

со времён Почтения Богини,

Лады, — Матери Космической Любви! («...Великая Богиня Лада в качестве даров признавала только живые полевые цветы, причём срезанные с растения таким образом, чтобы ему не повредить. Очень часто Богине дарили живые цветы в глиняных горшочках...» (Из статьи «Лада — Богиня космической любви». Г.Сидоров



Всё Приводит в Лад Собою,

Так Творит Гармонию Начал!

Справится Она — с бедой любою!

Её Дух — Всё Возродил, Создал!!!



Матерь МиРА, ПоздРАвляем мы Тебя —

с праздником земного осознанья,

что без почитанья Женщины — мир пал…

Это — день мужского покаянья. (Осознанья, что так люди утратили многое.)



Так стараются мужчины хоть раз в год

всё исправить, — навести порядок.

На коленях пред Святой, у Её ног, —

познают — что только с Женщиной Мир сладок!



Пусть же станет этот день Залогом —

Царствия Божественной Любви,

когда Женственность Признают — Богом!

И Тобою так все будут Спасены!



Аум РА! Святейшая Богиня!

Царствуй Свет, Всесущая ЛЮБОВЬ!!!

ВсеВладычица сердец — Мария

ДЭВИ ХРИСТОС!!! Взываем вновь!



Услышат Дети Песню МАТЕРИ!

Придут на Голос Твой Святой,

Явят Твой Свет, Любовь — в Материи,

Исполнив Закон Сердца Твой.



Мир станет Чудом, станет Светом!!!

Родится Мир Любви Святой!

Последним Матери Заветом —

Свершится РАй Семьи Родной!



Дети в Мир Духа Возвратятся,

Ты Встретишь нас, Святая Мать!

О, Помоги нам совершиться, —

144 тысячи собрать!



И станет тогда много Света,

Сгорят все «метки», зло, мразь тьмы.

И Вознесётся в РА планета!

Виктория, — с днём

Твоей Весны!!!

УРА!!!!

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"Как распускаются красивые цветущие розы . Красивая и мудрая природа в одном чудесном цветке — удивительная замедленная съёмка того, как распускается бутон розы.

Видео подборка распускающихся роз".

Теги: Природа, Музыка, Распускается Роза, Красиво, Цветы ПоздРАвляем с праздником Весны —днём ПреВечной Женщины Священной!Женщина — Царица Сил Любви!!!Ты Открыла Смысл сей Сокровенный!Всё — Есть Женщина, Слияние Начал, —в Ней — и Женское Её, и Её Мужское.Свет Твоей Любви Мир Обвенчал!Ты Открыла всем Учение Святое! («Науку о Свете и Его Трансформации»).Кроме Женщин нет другого сЧАстья! («ЧА» — Имя Небесной Матери; «с Матерью». - См. Гиперборейский Словарь Матери Света — Свидетельство Небес https://usmalos.com/nauka-o-svete-i-ego-transformaczii/teosofiya/giperborejskij-slovar-materi-sveta-svidetelstvo-nebes Только Женщина — есть РАй, Любовь, Мир, Свет!Ты — Явление Святейшего Причастьяк Благодати Мира Неба, где тьмы нет!А Есть только Свет Превечного БлаЖЕНства,где Супруги Счастливы Вдвоём.Ты Открыла — Завершённость Совершенства —Грааль Вечности! Муж и Жена — Едины в Нём!Это — Лоно МАТЕРИ Превечной!Абсолют Единства, РАй Любви!Ты Сильна так — Вечностью, Гармонией,Все на Свете Силы — есть Твои!ТЫ — Превыше Бога! Матерь Мира —Выше постигаемого нами,ибо Всё в Себе Соединила!!!В ТЕБЕ — Всё, не делится «частями».Отец-Сын, Супруг — Твоё Мужское,Нераздельно с Твоим Женским — Два в Тебе!Дух — Дыханье Двух, — Это Вы Двое!!!Это — ТЫ!!! Муж и Жена — РАВНЫ в Тебе!Поклонятся Тебе, МАТЕРЬ, все народы —всех миров, пространств, познав Твой Высший Свет!Осознав — в Тебе Два — в Равном Отношеньи.А «патриархата» …не было и нет!!!(«pater» — отец, мужчина; «арх» — власть; власть мужчин, антибожественная идеология, не имеющая никакого отношения к Божественной реальности, навязанная тёмными в данном мире, — так как они хотели сокрыть Истину и лишить человечество сил, Высшей Защиты Матери Мира.)Женщины — Святое ОтраженьеТвоего Закона, — Свет Любви!В них — Твоей Гармонии Явленье!Да узнают это жители Земли!Празднуют 8 Марта люди,даря женщинам прекрасные цветы —со времён Почтения Богини,Лады, — Матери Космической Любви! («...Великая Богиня Лада в качестве даров признавала только живые полевые цветы, причём срезанные с растения таким образом, чтобы ему не повредить. Очень часто Богине дарили живые цветы в глиняных горшочках...» (Из статьи «Лада — Богиня космической любви». Г.Сидоров https://www.perunica.ru/vsako/5619-lada-boginya-kosmicheskoy-lyubvi.html ). В храмах Лады всем дарили цветы, особенно женщинам. Отсюда пошла такая прекрасная традиция.)Всё Приводит в Лад Собою,Так Творит Гармонию Начал!Справится Она — с бедой любою!Её Дух — Всё Возродил, Создал!!!Матерь МиРА, ПоздРАвляем мы Тебя —с праздником земного осознанья,что без почитанья Женщины — мир пал…Это — день мужского покаянья. (Осознанья, что так люди утратили многое.)Так стараются мужчины хоть раз в годвсё исправить, — навести порядок.На коленях пред Святой, у Её ног, —познают — что только с Женщиной Мир сладок!Пусть же станет этот день Залогом —Царствия Божественной Любви,когда Женственность Признают — Богом!И Тобою так все будут Спасены!Аум РА! Святейшая Богиня!Царствуй Свет, Всесущая ЛЮБОВЬ!!!ВсеВладычица сердец — МарияДЭВИ ХРИСТОС!!! Взываем вновь!Услышат Дети Песню МАТЕРИ!Придут на Голос Твой Святой,Явят Твой Свет, Любовь — в Материи,Исполнив Закон Сердца Твой.Мир станет Чудом, станет Светом!!!Родится Мир Любви Святой!Последним Матери Заветом —Свершится РАй Семьи Родной!Дети в Мир Духа Возвратятся,Ты Встретишь нас, Святая Мать!О, Помоги нам совершиться, —144 тысячи собрать!И станет тогда много Света,Сгорят все «метки», зло, мразь тьмы.И Вознесётся в РА планета!Виктория, — с днёмТвоей Весны!!!УРА!!!!_____________________________"Как распускаются красивые цветущие розы . Красивая и мудрая природа в одном чудесном цветке — удивительная замедленная съёмка того, как распускается бутон розы.Видео подборка распускающихся роз".Теги: Природа, Музыка, Распускается Роза, Красиво, Цветы Keywords musicnatureflowersbeautifulslow motioncongratulationssacred womanhappy holidaythe rose is bloomingmarch 8blooms rose

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