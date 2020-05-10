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Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
angelokarageorgos
angelokarageorgos
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35 views • May 10, 2020
Ενώ το επίσημο αφήγημα είναι ότι ζούμε σε κοινωνίες που τον έλεγχο τον έχει ο λαός (δημοκρατία) και οι επιστήμονες επίστανται το αντικείμενο τους, τελικά στην πράξη διαπιστώνεται ότι τον έλεγχο τον έχουν μόνο λίγοι ενώ αυτοί που παρουσιάζονται σαν κορυφαίοι επιστήμονες καταπατούν τις αρχές της επιστημολογίας διαρκώς.

Οπότε, με την χρήση της παράλογης μεθόδου της επίκλησης στην αυθεντία οι εξουσιαστές προσπαθούν να μας πεισουν να συναινέσουμε στα ολοκληρωτικά μέτρα, ευθαρσώς λέγοντας μας ότι δεν μας αξίζει να αμφισβητούμε τα άτομα που οι ίδιοι οι ελεγκτές της πληροφορίας έχουν ορίσει να παίξουν το ρόλο των κορυφαίων επιστημόνων.

Ταυτόχρονα σε όλο και περισσότερες χώρες προκύπτουν οι ίδιες αποκαλύψεις με τις τελευταίες δικές μας, και χειρότερες θα έλεγα.

Όσο για τον κύριο Τσιόδρα που μας λέει τι καλά που έκανε που έβαζε παραπάνω θύματα, αν ήταν μάγκας (που έλεγε και ο Ευαγγελάτος), ας το'λεγε όταν ξεκινούσε όλη αυτή η τρέλα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε κάποιο σημείο ανέφερα για τους vegan ότι είναι στην επιφάνεια πληροφορίας. Όπως έχετε καταλάβει αυτό που εναντιώνομαι είναι ο φανατισμός και η αγελοποίηση ειδικότερα όταν είναι φτιαγμένη από τους παγκοσμιοποιητές για λόγους μερικούς από τους οποίους ανέφερα. Κατα συνέπεια ας μη ληφθεί σαν κάποια απόλυτη θέση από την πλευρά μου για το πώς είναι σωστό να τρώει κάποιος, καμία σχέση, να είμαστε ξεκάθαροι.
Keywords
conspiracyrulersglobalizationmasonslockdowncoronavirus
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