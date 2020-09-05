© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Werden wir weiterhin nur blind, stumm und taub sein? BERLIN KORONA DEMO 29.08.2020
Follow
0
Download MP3
Share
Report
2 views • September 05, 2020
Zeitrafferaufnahme der Berlin-Demo am 29.08.2020 zwischen 14:04 Uhr und 14:58 Uhr. Ich bin dabei entlang der Straße des 17. Juni von vor der Siegessäule bis zur Friedrichstraße gelaufen. Die Aufnahme des Rückwegs ist hier: https://youtu.be/KC3ggzGcXrE
Ein buntes Meinungsspektrum habe ich dabei wahrgenommen - aber schaut selbst.
Dieses Video zeigt nicht die Menschen in der Friedrichstraße, sondern nur im Bereich Unter den Linden.
DEUTSCHLAND ZEIG DEIN GESICHT | Alex Olivari
Deutschland zeig Dein Gesicht
Wach endlich auf und kämpf für Dein Recht
Lass Deine Kinder wieder frei
Lass sie wieder singen, spielen und schreien
Deutschland zeig Dein Gesicht - Fürchte Dich nicht
Sie sind Meister im Täuschen und Manipulieren
Ich frag’ mich wer verdient daran
Mit Angst und mit Schrecken lässt sich besser regieren
Ein Riss geht durch unser Land
Hey hab’ ich hier was nicht kapiert
Bitte sag’ mir was ist hier passiert
Deutschland zeig Dein Gesicht
Wach endlich auf und kämpf für Dein Recht
Lass Deine Kinder wieder frei
Lass sie wieder atmen, singen und schreien
Deutschland zeig Dein Gesicht - Fürchte Dich nicht
Hey ihr da oben, seid ihr echt so korrupt
Könnt ihr noch in den Spiegel sehen
Die Leute da draußen die geh’n echt kaputt
Viele müssen einsam von uns gehen
Nur weil Ihr etwas gefunden habt
Und uns erzählt das macht uns alle krank
Deutschland zeig Dein Gesicht
Wach endlich auf und kämpf für Dein Recht
Lass Deine Kinder wieder frei
Lass sie wieder atmen, singen und schreien
Deutschland zeig Dein Gesicht
Und wir sind viele und wir werden immer mehr
Auch wenn sie uns ignorieren und uns diffamieren
Wir halten durch und bleiben hier
Rin99er - Fragen (muss erlaubt sein) | Corona Aktuell
doch warum ist das alles alternativlos?
und warum gibt es keine öffentliche Diskussion darüber?
warum akzeptieren wir das alles kritiklos?
und warum gibt es keine zweite Meinung mehr wir früher?
Ich versteh‘s nicht Wer - Wie - Wo - Was - Warum?
Was wird passieren, wenn das alles hier vorbei ist?
Wer - Wie - Wo - Was - Warum?
Machen wir weiter wie bisher, oder folgt Einsicht?
Wer - Wie - Wo - Was - Warum?
Werden wir weiterhin nur blind, stumm und taub sein?
Wer - Wie - Wo - Was - Warum?
Ich will nicht kritisieren, doch fragen muss erlaubt sein!
Ich verspüre großes Bedürfnis mit euch mitzuteilen.
hab' viele Gedanken in meinem Kopf und will sie mit euch teilen.
ich weiß nicht wo das alles enden wird, doch was ich weiß.
jetzt ist die Gelegenheit um all den abgefuckten Scheiß hinter uns zu lassen und von vorne anzufangen gestern heute beenden um ins Morgen zu gelangen.
und das Wichtigste dabei ist, wir dürfen uns nicht spalten lassen nicht ins Links-Rechts, Schwarz-Weiß oder in Altersklassen.
wir müssen zusammenhalten und brauchen keinen Alleingang, keine globale Inszenierung auf keinerlei Leinwand, keine Mainstream-Medien, Keinen der für uns denkt, keine Finanzelite die das Schiff hier für uns lenkt, keine Parteipolitik, keine Scheindemokratie die Zeichen zeigen uns schon wie
kein Kapitalsystem basierend auf immer mehr Zuwachs
die Welt braucht keinen Bill Gates, die Welt braucht wieder einen Tupac!
Zwei, drei Revoluzzer und generell, viel mehr Achtsamkeit
hört auf zu schlafen wir brauchen euch, dass ihr wachsam seid
mehr Gelassenheit und weniger Provokation mehr Spiritualität, egal von welcher Religion
brauchen wieder mehr Respekt vor Leben und Natur, brauchen viel mehr Aufklärung und viel weniger Zensur
und wir brauchen sicher keine Hetze oder Propaganda mehr
ich bin nicht alleine und das weiß ich, also Hand aufs Herz
Wer findet auch dass es jetzt endlich an der Zeit ist dass der Wohlstand dieser Welt gerechter verteilt ist, sag mir
Wer findet auch das ist ein Witz und wird verfickt wütend wenn ihm sogenannte Volksvertreter ins Gesicht lügen
Wer findet auch dass das hier alles so gewollt ist denn wenn es nicht so wär‘ dann wär‘ es nicht so wie es heute ist
Wer findet auch dass das jetzt alles einmal enden muss also warum sprengen wir uns dann nicht endlich in die Luft
Wer - Wie - Wo - Was - Warum?
DAS seht ihr nicht auf ARD, ZDF & Co.: So viele Leute waren auf der Corona-Demo in Berlin! (29.08.)
► https://youtu.be/jMRaC-RhXKQ
Ein buntes Meinungsspektrum habe ich dabei wahrgenommen - aber schaut selbst.
Dieses Video zeigt nicht die Menschen in der Friedrichstraße, sondern nur im Bereich Unter den Linden.
DEUTSCHLAND ZEIG DEIN GESICHT | Alex Olivari
Deutschland zeig Dein Gesicht
Wach endlich auf und kämpf für Dein Recht
Lass Deine Kinder wieder frei
Lass sie wieder singen, spielen und schreien
Deutschland zeig Dein Gesicht - Fürchte Dich nicht
Sie sind Meister im Täuschen und Manipulieren
Ich frag’ mich wer verdient daran
Mit Angst und mit Schrecken lässt sich besser regieren
Ein Riss geht durch unser Land
Hey hab’ ich hier was nicht kapiert
Bitte sag’ mir was ist hier passiert
Deutschland zeig Dein Gesicht
Wach endlich auf und kämpf für Dein Recht
Lass Deine Kinder wieder frei
Lass sie wieder atmen, singen und schreien
Deutschland zeig Dein Gesicht - Fürchte Dich nicht
Hey ihr da oben, seid ihr echt so korrupt
Könnt ihr noch in den Spiegel sehen
Die Leute da draußen die geh’n echt kaputt
Viele müssen einsam von uns gehen
Nur weil Ihr etwas gefunden habt
Und uns erzählt das macht uns alle krank
Deutschland zeig Dein Gesicht
Wach endlich auf und kämpf für Dein Recht
Lass Deine Kinder wieder frei
Lass sie wieder atmen, singen und schreien
Deutschland zeig Dein Gesicht
Und wir sind viele und wir werden immer mehr
Auch wenn sie uns ignorieren und uns diffamieren
Wir halten durch und bleiben hier
Rin99er - Fragen (muss erlaubt sein) | Corona Aktuell
doch warum ist das alles alternativlos?
und warum gibt es keine öffentliche Diskussion darüber?
warum akzeptieren wir das alles kritiklos?
und warum gibt es keine zweite Meinung mehr wir früher?
Ich versteh‘s nicht Wer - Wie - Wo - Was - Warum?
Was wird passieren, wenn das alles hier vorbei ist?
Wer - Wie - Wo - Was - Warum?
Machen wir weiter wie bisher, oder folgt Einsicht?
Wer - Wie - Wo - Was - Warum?
Werden wir weiterhin nur blind, stumm und taub sein?
Wer - Wie - Wo - Was - Warum?
Ich will nicht kritisieren, doch fragen muss erlaubt sein!
Ich verspüre großes Bedürfnis mit euch mitzuteilen.
hab' viele Gedanken in meinem Kopf und will sie mit euch teilen.
ich weiß nicht wo das alles enden wird, doch was ich weiß.
jetzt ist die Gelegenheit um all den abgefuckten Scheiß hinter uns zu lassen und von vorne anzufangen gestern heute beenden um ins Morgen zu gelangen.
und das Wichtigste dabei ist, wir dürfen uns nicht spalten lassen nicht ins Links-Rechts, Schwarz-Weiß oder in Altersklassen.
wir müssen zusammenhalten und brauchen keinen Alleingang, keine globale Inszenierung auf keinerlei Leinwand, keine Mainstream-Medien, Keinen der für uns denkt, keine Finanzelite die das Schiff hier für uns lenkt, keine Parteipolitik, keine Scheindemokratie die Zeichen zeigen uns schon wie
kein Kapitalsystem basierend auf immer mehr Zuwachs
die Welt braucht keinen Bill Gates, die Welt braucht wieder einen Tupac!
Zwei, drei Revoluzzer und generell, viel mehr Achtsamkeit
hört auf zu schlafen wir brauchen euch, dass ihr wachsam seid
mehr Gelassenheit und weniger Provokation mehr Spiritualität, egal von welcher Religion
brauchen wieder mehr Respekt vor Leben und Natur, brauchen viel mehr Aufklärung und viel weniger Zensur
und wir brauchen sicher keine Hetze oder Propaganda mehr
ich bin nicht alleine und das weiß ich, also Hand aufs Herz
Wer findet auch dass es jetzt endlich an der Zeit ist dass der Wohlstand dieser Welt gerechter verteilt ist, sag mir
Wer findet auch das ist ein Witz und wird verfickt wütend wenn ihm sogenannte Volksvertreter ins Gesicht lügen
Wer findet auch dass das hier alles so gewollt ist denn wenn es nicht so wär‘ dann wär‘ es nicht so wie es heute ist
Wer findet auch dass das jetzt alles einmal enden muss also warum sprengen wir uns dann nicht endlich in die Luft
Wer - Wie - Wo - Was - Warum?
DAS seht ihr nicht auf ARD, ZDF & Co.: So viele Leute waren auf der Corona-Demo in Berlin! (29.08.)
► https://youtu.be/jMRaC-RhXKQ
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.