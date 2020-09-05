Werden wir weiterhin nur blind, stumm und taub sein? BERLIN KORONA DEMO 29.08.2020

Corona Gerçeği 13 followers Follow 0 Share Add to... Download MP3 Share Report

2 views • September 05, 2020



Ein buntes Meinungsspektrum habe ich dabei wahrgenommen - aber schaut selbst.



Dieses Video zeigt nicht die Menschen in der Friedrichstraße, sondern nur im Bereich Unter den Linden.





DEUTSCHLAND ZEIG DEIN GESICHT | Alex Olivari



Deutschland zeig Dein Gesicht

Wach endlich auf und kämpf für Dein Recht

Lass Deine Kinder wieder frei

Lass sie wieder singen, spielen und schreien

Deutschland zeig Dein Gesicht - Fürchte Dich nicht

Sie sind Meister im Täuschen und Manipulieren

Ich frag’ mich wer verdient daran

Mit Angst und mit Schrecken lässt sich besser regieren

Ein Riss geht durch unser Land

Hey hab’ ich hier was nicht kapiert

Bitte sag’ mir was ist hier passiert

Deutschland zeig Dein Gesicht

Wach endlich auf und kämpf für Dein Recht

Lass Deine Kinder wieder frei

Lass sie wieder atmen, singen und schreien

Deutschland zeig Dein Gesicht - Fürchte Dich nicht

Hey ihr da oben, seid ihr echt so korrupt

Könnt ihr noch in den Spiegel sehen

Die Leute da draußen die geh’n echt kaputt

Viele müssen einsam von uns gehen

Nur weil Ihr etwas gefunden habt

Und uns erzählt das macht uns alle krank

Deutschland zeig Dein Gesicht

Wach endlich auf und kämpf für Dein Recht

Lass Deine Kinder wieder frei

Lass sie wieder atmen, singen und schreien

Deutschland zeig Dein Gesicht

Und wir sind viele und wir werden immer mehr

Auch wenn sie uns ignorieren und uns diffamieren

Wir halten durch und bleiben hier





Rin99er - Fragen (muss erlaubt sein) | Corona Aktuell



doch warum ist das alles alternativlos?

und warum gibt es keine öffentliche Diskussion darüber?

warum akzeptieren wir das alles kritiklos?

und warum gibt es keine zweite Meinung mehr wir früher?

Ich versteh‘s nicht Wer - Wie - Wo - Was - Warum?

Was wird passieren, wenn das alles hier vorbei ist?

Wer - Wie - Wo - Was - Warum?

Machen wir weiter wie bisher, oder folgt Einsicht?

Wer - Wie - Wo - Was - Warum?

Werden wir weiterhin nur blind, stumm und taub sein?

Wer - Wie - Wo - Was - Warum?

Ich will nicht kritisieren, doch fragen muss erlaubt sein!



Ich verspüre großes Bedürfnis mit euch mitzuteilen.

hab' viele Gedanken in meinem Kopf und will sie mit euch teilen.

ich weiß nicht wo das alles enden wird, doch was ich weiß.

jetzt ist die Gelegenheit um all den abgefuckten Scheiß hinter uns zu lassen und von vorne anzufangen gestern heute beenden um ins Morgen zu gelangen.

und das Wichtigste dabei ist, wir dürfen uns nicht spalten lassen nicht ins Links-Rechts, Schwarz-Weiß oder in Altersklassen.

wir müssen zusammenhalten und brauchen keinen Alleingang, keine globale Inszenierung auf keinerlei Leinwand, keine Mainstream-Medien, Keinen der für uns denkt, keine Finanzelite die das Schiff hier für uns lenkt, keine Parteipolitik, keine Scheindemokratie die Zeichen zeigen uns schon wie

kein Kapitalsystem basierend auf immer mehr Zuwachs

die Welt braucht keinen Bill Gates, die Welt braucht wieder einen Tupac!

Zwei, drei Revoluzzer und generell, viel mehr Achtsamkeit

hört auf zu schlafen wir brauchen euch, dass ihr wachsam seid

mehr Gelassenheit und weniger Provokation mehr Spiritualität, egal von welcher Religion

brauchen wieder mehr Respekt vor Leben und Natur, brauchen viel mehr Aufklärung und viel weniger Zensur

und wir brauchen sicher keine Hetze oder Propaganda mehr

ich bin nicht alleine und das weiß ich, also Hand aufs Herz

Wer findet auch dass es jetzt endlich an der Zeit ist dass der Wohlstand dieser Welt gerechter verteilt ist, sag mir

Wer findet auch das ist ein Witz und wird verfickt wütend wenn ihm sogenannte Volksvertreter ins Gesicht lügen

Wer findet auch dass das hier alles so gewollt ist denn wenn es nicht so wär‘ dann wär‘ es nicht so wie es heute ist

Wer findet auch dass das jetzt alles einmal enden muss also warum sprengen wir uns dann nicht endlich in die Luft



Wer - Wie - Wo - Was - Warum?



DAS seht ihr nicht auf ARD, ZDF & Co.: So viele Leute waren auf der Corona-Demo in Berlin! (29.08.)

► https://youtu.be/jMRaC-RhXKQ Zeitrafferaufnahme der Berlin-Demo am 29.08.2020 zwischen 14:04 Uhr und 14:58 Uhr. Ich bin dabei entlang der Straße des 17. Juni von vor der Siegessäule bis zur Friedrichstraße gelaufen. Die Aufnahme des Rückwegs ist hier: https://youtu.be/KC3ggzGcXrE Ein buntes Meinungsspektrum habe ich dabei wahrgenommen - aber schaut selbst.Dieses Video zeigt nicht die Menschen in der Friedrichstraße, sondern nur im Bereich Unter den Linden.DEUTSCHLAND ZEIG DEIN GESICHT | Alex OlivariDeutschland zeig Dein GesichtWach endlich auf und kämpf für Dein RechtLass Deine Kinder wieder freiLass sie wieder singen, spielen und schreienDeutschland zeig Dein Gesicht - Fürchte Dich nichtSie sind Meister im Täuschen und ManipulierenIch frag’ mich wer verdient daranMit Angst und mit Schrecken lässt sich besser regierenEin Riss geht durch unser LandHey hab’ ich hier was nicht kapiertBitte sag’ mir was ist hier passiertDeutschland zeig Dein GesichtWach endlich auf und kämpf für Dein RechtLass Deine Kinder wieder freiLass sie wieder atmen, singen und schreienDeutschland zeig Dein Gesicht - Fürchte Dich nichtHey ihr da oben, seid ihr echt so korruptKönnt ihr noch in den Spiegel sehenDie Leute da draußen die geh’n echt kaputtViele müssen einsam von uns gehenNur weil Ihr etwas gefunden habtUnd uns erzählt das macht uns alle krankDeutschland zeig Dein GesichtWach endlich auf und kämpf für Dein RechtLass Deine Kinder wieder freiLass sie wieder atmen, singen und schreienDeutschland zeig Dein GesichtUnd wir sind viele und wir werden immer mehrAuch wenn sie uns ignorieren und uns diffamierenWir halten durch und bleiben hierRin99er - Fragen (muss erlaubt sein) | Corona Aktuelldoch warum ist das alles alternativlos?und warum gibt es keine öffentliche Diskussion darüber?warum akzeptieren wir das alles kritiklos?und warum gibt es keine zweite Meinung mehr wir früher?Ich versteh‘s nicht Wer - Wie - Wo - Was - Warum?Was wird passieren, wenn das alles hier vorbei ist?Wer - Wie - Wo - Was - Warum?Machen wir weiter wie bisher, oder folgt Einsicht?Wer - Wie - Wo - Was - Warum?Werden wir weiterhin nur blind, stumm und taub sein?Wer - Wie - Wo - Was - Warum?Ich will nicht kritisieren, doch fragen muss erlaubt sein!Ich verspüre großes Bedürfnis mit euch mitzuteilen.hab' viele Gedanken in meinem Kopf und will sie mit euch teilen.ich weiß nicht wo das alles enden wird, doch was ich weiß.jetzt ist die Gelegenheit um all den abgefuckten Scheiß hinter uns zu lassen und von vorne anzufangen gestern heute beenden um ins Morgen zu gelangen.und das Wichtigste dabei ist, wir dürfen uns nicht spalten lassen nicht ins Links-Rechts, Schwarz-Weiß oder in Altersklassen.wir müssen zusammenhalten und brauchen keinen Alleingang, keine globale Inszenierung auf keinerlei Leinwand, keine Mainstream-Medien, Keinen der für uns denkt, keine Finanzelite die das Schiff hier für uns lenkt, keine Parteipolitik, keine Scheindemokratie die Zeichen zeigen uns schon wiekein Kapitalsystem basierend auf immer mehr Zuwachsdie Welt braucht keinen Bill Gates, die Welt braucht wieder einen Tupac!Zwei, drei Revoluzzer und generell, viel mehr Achtsamkeithört auf zu schlafen wir brauchen euch, dass ihr wachsam seidmehr Gelassenheit und weniger Provokation mehr Spiritualität, egal von welcher Religionbrauchen wieder mehr Respekt vor Leben und Natur, brauchen viel mehr Aufklärung und viel weniger Zensurund wir brauchen sicher keine Hetze oder Propaganda mehrich bin nicht alleine und das weiß ich, also Hand aufs HerzWer findet auch dass es jetzt endlich an der Zeit ist dass der Wohlstand dieser Welt gerechter verteilt ist, sag mirWer findet auch das ist ein Witz und wird verfickt wütend wenn ihm sogenannte Volksvertreter ins Gesicht lügenWer findet auch dass das hier alles so gewollt ist denn wenn es nicht so wär‘ dann wär‘ es nicht so wie es heute istWer findet auch dass das jetzt alles einmal enden muss also warum sprengen wir uns dann nicht endlich in die LuftWer - Wie - Wo - Was - Warum?DAS seht ihr nicht auf ARD, ZDF & Co.: So viele Leute waren auf der Corona-Demo in Berlin! (29.08.) Keywords coronaberlindemo

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