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Qual é a solução para os danos causado pelas aves. Malha/Rede CHICKENMALLA®.
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0 view • July 27, 2021
A CHICKENMALLA® diminui a deterioração provocada pelos excrementos das aves em diferentes estruturas, a nossa malha/rede permite que as aves tenham livre acesso aos alimentos sem danificar a estrutura.
A malha/rede anti-pássaros, que bloqueia o acesso das aves a determinados espaços em áreas urbanas ou bloqueia as zonas de cultivo, é amigável para com as aves se comparada a outros métodos que as danificam ou até mesmo colocam suas vidas em risco.
A malha/rede anti-pássaros, que bloqueia o acesso das aves a determinados espaços em áreas urbanas ou bloqueia as zonas de cultivo, é amigável para com as aves se comparada a outros métodos que as danificam ou até mesmo colocam suas vidas em risco.
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