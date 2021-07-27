Qual é a solução para os danos causado pelas aves. Malha/Rede CHICKENMALLA®.

A CHICKENMALLA® diminui a deterioração provocada pelos excrementos das aves em diferentes estruturas, a nossa malha/rede permite que as aves tenham livre acesso aos alimentos sem danificar a estrutura.

A malha/rede anti-pássaros, que bloqueia o acesso das aves a determinados espaços em áreas urbanas ou bloqueia as zonas de cultivo, é amigável para com as aves se comparada a outros métodos que as danificam ou até mesmo colocam suas vidas em risco.