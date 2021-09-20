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CDL106 - Enfants en danger dans les établissements d'enseignement (TENIR III) - Jean-Jacques Crevecoeur
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lundi 20 septembre 2021 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL106:3
Chaîne Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES, en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Depuis le 6 septembre 2021, les conversations du lundi ont inauguré une nouvelle série de rencontres orientées davantage vers la recherche de solutions et l'entraide. Mon objectif, c'est de vous aider à trouver les attitudes intérieures et les comportements extérieurs qui vous permettront de vivre le moins mal possible cette crise qui nous est imposée actuellement. Mon but, c'est de vous aider à tenir bon et à ne rien céder, malgré les pressions sociales, médiatiques et gouvernementales.
À noter que chaque conversation renvoie à un groupe de recherche, de partage et d'entraide sur Solidarita, selon des modalités que je précise sur cette plateforme. Le groupe de cette semaine s'intitule « CDL106 - Scolarité et vaccination ».
Dans le troisième numéro de cette série que j'ai intitulée « TENIR », j'aborde la question qui concerne tous les enfants, adolescents et jeunes adultes amenés à poursuivre leur scolarité : vais-je être obligé(e) d'accepter la vaccination et le pass sanitaire pour pouvoir poursuivre mes études ? C'est là que j'ai trouvé nécessaire de démontrer que vos enfants courent un danger beaucoup plus grand en continuant de fréquenter leurs établissements scolaires. Car cet acharnement à vouloir injecter un maximum de personnes cache des desseins beaucoup plus sombres, à savoir l'instauration d'un Nouvel Ordre Mondial, l'imposition d'un modèle social à la chinoise, la stérilisation d'une bonne partie de la population en âge de procréer, l'installation du transhumanisme et la mise en esclavage d'une bonne partie de la population… Il est urgent, comme je vous le dis de retirer vos enfants des écoles et de défendre leur intégrité bec et ongles. Ça dépasse de loin le domaine du droit : il s'agit d'un devoir sacré envers les jeunes générations.
Je compte sur vous pour rejoindre le groupe sur Solidarita et pour partager cette vidéo le plus largement possible. Je compte sur vous également pour investir du temps pour rechercher les meilleures informations juridiques et pour les mettre à la disposition des membres du groupe.
Les références citées dans cette vidéo :
— Notion de consentement implicite : https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=1711
— Point de presse de l’OMS 30/03/2020, Dr Micheal Ryan, Executive Director of the Health Emergencies Programme - https://youtu.be/2v3vlw14NbM
— Le discours de la Reine : https://youtu.be/_d1YEkcbFwk
— Le documentaire intitulé « Meurtre de l'esprit - Psychose de masse » : https://www.youtube.com/watch?v=4BWY7gbw-Tk
Quelques références pratiques :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net. En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous rendre directement sur le groupe CDL106 dans Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net/CDL106
— pour visionner la rediffusion de la session en direct du 1er septembre, cliquez sur : https://formations.emergences.net/products/chaine-privee-gratuite-de-jjc/categories/2148653234/posts/2151645500
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Les groupes déjà existants sur Solidarita.net :
— groupe CDL104 - Droits fondamentaux : https://solidarita.net/CDL104
— groupe CDL105 - Droit du travail et COVID : https://solidarita.net/CDL105
— groupe CDL106 - Scolarité et vaccination : https://solidarita.net/CDL106
— groupe CDL107 - Pros de santé et vaccination : https://solidarita.net/CDL107
— groupe Humour, arme de destruction massive : https://solidarita.net/cdl-humour
— groupe CDL-France - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-France-mensonges
— groupe CDL-Belgique - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Belgique-mensonges
— groupe CDL-Suisse - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Suisse-mensonges
— groupe CDL-Québec - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Quebec-mensonges
— groupe CDL-Luxembourg - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Luxembourg-mensonges
Chaîne Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
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Depuis le 6 septembre 2021, les conversations du lundi ont inauguré une nouvelle série de rencontres orientées davantage vers la recherche de solutions et l'entraide. Mon objectif, c'est de vous aider à trouver les attitudes intérieures et les comportements extérieurs qui vous permettront de vivre le moins mal possible cette crise qui nous est imposée actuellement. Mon but, c'est de vous aider à tenir bon et à ne rien céder, malgré les pressions sociales, médiatiques et gouvernementales.
À noter que chaque conversation renvoie à un groupe de recherche, de partage et d'entraide sur Solidarita, selon des modalités que je précise sur cette plateforme. Le groupe de cette semaine s'intitule « CDL106 - Scolarité et vaccination ».
Dans le troisième numéro de cette série que j'ai intitulée « TENIR », j'aborde la question qui concerne tous les enfants, adolescents et jeunes adultes amenés à poursuivre leur scolarité : vais-je être obligé(e) d'accepter la vaccination et le pass sanitaire pour pouvoir poursuivre mes études ? C'est là que j'ai trouvé nécessaire de démontrer que vos enfants courent un danger beaucoup plus grand en continuant de fréquenter leurs établissements scolaires. Car cet acharnement à vouloir injecter un maximum de personnes cache des desseins beaucoup plus sombres, à savoir l'instauration d'un Nouvel Ordre Mondial, l'imposition d'un modèle social à la chinoise, la stérilisation d'une bonne partie de la population en âge de procréer, l'installation du transhumanisme et la mise en esclavage d'une bonne partie de la population… Il est urgent, comme je vous le dis de retirer vos enfants des écoles et de défendre leur intégrité bec et ongles. Ça dépasse de loin le domaine du droit : il s'agit d'un devoir sacré envers les jeunes générations.
Je compte sur vous pour rejoindre le groupe sur Solidarita et pour partager cette vidéo le plus largement possible. Je compte sur vous également pour investir du temps pour rechercher les meilleures informations juridiques et pour les mettre à la disposition des membres du groupe.
Les références citées dans cette vidéo :
— Notion de consentement implicite : https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=1711
— Point de presse de l’OMS 30/03/2020, Dr Micheal Ryan, Executive Director of the Health Emergencies Programme - https://youtu.be/2v3vlw14NbM
— Le discours de la Reine : https://youtu.be/_d1YEkcbFwk
— Le documentaire intitulé « Meurtre de l'esprit - Psychose de masse » : https://www.youtube.com/watch?v=4BWY7gbw-Tk
Quelques références pratiques :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net. En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous rendre directement sur le groupe CDL106 dans Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net/CDL106
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— groupe CDL-Québec - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Quebec-mensonges
— groupe CDL-Luxembourg - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Luxembourg-mensonges
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