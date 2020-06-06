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Ernest Pardo - Démasquer la "mafia" judiciaire
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0 view • June 06, 2020
Démasquer la "mafia" judiciaire - Politique & Eco n°241 avec Ernest Pardo
Import YT 16 décembre 2019 : https://www.youtube.com/watch?v=ukBgaGyephg&;feature=emb_logo
Chaîne YT Chaîne officielle TVLibertés : https://www.youtube.com/channel/UCyamXi0qEQJghCjJbj__aWQ
Le dysfonctionnement judiciaire n’est pas une fatalité. Il résulte d’une technique érigée en science exacte, régie par des lois écrites et non écrites auxquelles sont initiés des acteurs, les uns opérant en col blanc dans le domaine économique et financier, les autres, officiant en robe noire dans le domaine judiciaire. Tous défendent une même communauté d’intérêts et tous sont issus de sanctuaires élitistes qui les "dressent" à l’art subtil de la spoliation crapuleuse assurée d’impunité par la perversion des décisions judiciaires.
Invité de "Politique-Eco", Ernest Pardo, chef d'entreprise et expert en dysfonctionnement judiciaire, présente son ouvrage "La supercherie judiciaire - De la criminalité en col blanc à la criminalité en robe noire".
Retrouvez-nous sur :
https://www.tvlibertes.com/
https://www.facebook.com/tvlibertes/
https://twitter.com/tvlofficiel?lang=fr
Vidéo complète d'origine avec "introduction" TV Libertés : https://www.brighteon.com/2964cd77-4a2a-4912-8ed1-3a981b30ff9e
Cette introduction fait référence à l'actualité au moment de la publication de la vidéo et bien qu'intéressante n'a pas de rapport direct avec le sujet.
Import YT 16 décembre 2019 : https://www.youtube.com/watch?v=ukBgaGyephg&;feature=emb_logo
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Le dysfonctionnement judiciaire n’est pas une fatalité. Il résulte d’une technique érigée en science exacte, régie par des lois écrites et non écrites auxquelles sont initiés des acteurs, les uns opérant en col blanc dans le domaine économique et financier, les autres, officiant en robe noire dans le domaine judiciaire. Tous défendent une même communauté d’intérêts et tous sont issus de sanctuaires élitistes qui les "dressent" à l’art subtil de la spoliation crapuleuse assurée d’impunité par la perversion des décisions judiciaires.
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