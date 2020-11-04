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Odkrywając ruch Nowej Ery. ( New Age ).
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2224 views • November 04, 2020
Każdy poważny kryzys buduje wśród społeczeństwa antycypację apokaliptycznych zdarzeń i nadejście wybawiciela/mesjasza, który wszystkich ochroni. Obecny kryzys ekonomiczny, wydumany kryzys ekologiczny, wojna z Bliskim Wschodem, możliwość zaistnienia wojny nuklearnej itd wszystkie dolewają oliwy do ognia i wszystkie są przemyślanymi działaniami w budowaniu nowego globalnego systemu/ nowego porządku świata.
System ten przejmuje wszystkie aspekty życia na naszej planecie pod swoją jurysdykcję, co musi być jasne, również i aspekt religijny. Podczas pierwszej próby zbudowania globalnego rządu pod auspicjami Ligii Narodów mała grupa religijna działająca głównie poprzez Towarzystwo Teozoficzne promowała nadejście nowego mesjasza w osobie Jiddu Krishnamurti.
Przed kryzysem lat 80-tych ta sama grupa, wraz ze stworzonym przez nich ruchem New Age promowała nadejście nowego mesjasza w osobie Chrystusa Maitreya. Dziś ta sama grupa przygotowuje młodych ludzi na dokładnie ten sam scenariusz tzn powstanie globalnego rządu, zmianę wszystkich paradygmatów, łącznie z ekonomią i powołanie namaszczonego władcy ponad tym systemem.
Wszystko to co dziś jest promowane odgórnie, co obserwujemy w ruchach religijnych (np. łączenie wschodnich praktyk religijnych z Chrześcijaństwem), politycznych (np. budowa rządu światowego, Agenda 21), ekonomicznych (np zrównoważony rozwój), kulturowych (np multikulturalizm) jest z nami obecne od przynajmniej 80 lat. Ruch Teozoficzny i jego system New Age są bardzo istotnymi elementami tych zmian, warto więc zapoznać się z tym co reprezentują, co promują i jaki mają cel.
Poniżej zamieszczamy prelekcję z 2006 roku, na której Constance Cumbey autorka pierwszej krytycznej książki na temat ruchu new age opisuje jak się na niego natknęła, tłumaczy podstawowe motywy przejawiające się w działalności ruchu i historię jak doszło do tego, że ludzie na całym świecie w latach 80-tych dowiedzieli się o nim i w znacznym stopniu zatrzymali jego rozwój, a tym samym budowę globalnego systemu.
Dla zainteresowanych link do całej książki "THE HIDDEN DANGERS OF THE RAINBOW" wydanej w latach 80-tych: http://ia700404.us.archive.org/0/items/HiddenDangersOfTheRainbow/HiddenDangersOfRainbow_text.pdf
System ten przejmuje wszystkie aspekty życia na naszej planecie pod swoją jurysdykcję, co musi być jasne, również i aspekt religijny. Podczas pierwszej próby zbudowania globalnego rządu pod auspicjami Ligii Narodów mała grupa religijna działająca głównie poprzez Towarzystwo Teozoficzne promowała nadejście nowego mesjasza w osobie Jiddu Krishnamurti.
Przed kryzysem lat 80-tych ta sama grupa, wraz ze stworzonym przez nich ruchem New Age promowała nadejście nowego mesjasza w osobie Chrystusa Maitreya. Dziś ta sama grupa przygotowuje młodych ludzi na dokładnie ten sam scenariusz tzn powstanie globalnego rządu, zmianę wszystkich paradygmatów, łącznie z ekonomią i powołanie namaszczonego władcy ponad tym systemem.
Wszystko to co dziś jest promowane odgórnie, co obserwujemy w ruchach religijnych (np. łączenie wschodnich praktyk religijnych z Chrześcijaństwem), politycznych (np. budowa rządu światowego, Agenda 21), ekonomicznych (np zrównoważony rozwój), kulturowych (np multikulturalizm) jest z nami obecne od przynajmniej 80 lat. Ruch Teozoficzny i jego system New Age są bardzo istotnymi elementami tych zmian, warto więc zapoznać się z tym co reprezentują, co promują i jaki mają cel.
Poniżej zamieszczamy prelekcję z 2006 roku, na której Constance Cumbey autorka pierwszej krytycznej książki na temat ruchu new age opisuje jak się na niego natknęła, tłumaczy podstawowe motywy przejawiające się w działalności ruchu i historię jak doszło do tego, że ludzie na całym świecie w latach 80-tych dowiedzieli się o nim i w znacznym stopniu zatrzymali jego rozwój, a tym samym budowę globalnego systemu.
Dla zainteresowanych link do całej książki "THE HIDDEN DANGERS OF THE RAINBOW" wydanej w latach 80-tych: http://ia700404.us.archive.org/0/items/HiddenDangersOfTheRainbow/HiddenDangersOfRainbow_text.pdf
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