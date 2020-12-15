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América Latina, para el 2021 (by "El Orden Mundial") | Historia al inicio
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6 views • December 15, 2020
#UnosMinutosDeActualidad #AméricaLatina #Año2021 #Latinoamérica
Los acontecimientos vividos en el 2020 han supuesto un punto de inflexión en la historia, tanto a nivel regional como a nivel mundial. Esta reflexión viene de la mano de una lectura, no solo de lo acaecido en el presente, sino en los años previos, y como el estancamiento regional ha llevado a esta situación de tensión generalizada. La nueva década recibe a la región al borde de grandes (y violentas) cambios en lo político, principalmente, lo económico, social y hasta cultural.
Textos extraído de El Orden Mundial (https://www.instagram.com/elordenmundial)
Los acontecimientos vividos en el 2020 han supuesto un punto de inflexión en la historia, tanto a nivel regional como a nivel mundial. Esta reflexión viene de la mano de una lectura, no solo de lo acaecido en el presente, sino en los años previos, y como el estancamiento regional ha llevado a esta situación de tensión generalizada. La nueva década recibe a la región al borde de grandes (y violentas) cambios en lo político, principalmente, lo económico, social y hasta cultural.
Textos extraído de El Orden Mundial (https://www.instagram.com/elordenmundial)
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