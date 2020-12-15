América Latina, para el 2021 (by "El Orden Mundial") | Historia al inicio

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6 views • December 15, 2020





Los acontecimientos vividos en el 2020 han supuesto un punto de inflexión en la historia, tanto a nivel regional como a nivel mundial. Esta reflexión viene de la mano de una lectura, no solo de lo acaecido en el presente, sino en los años previos, y como el estancamiento regional ha llevado a esta situación de tensión generalizada. La nueva década recibe a la región al borde de grandes (y violentas) cambios en lo político, principalmente, lo económico, social y hasta cultural.



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