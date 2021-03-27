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Mario Buchner in Berlin über Demo, Querdenken, Michael Ballweg etc.
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18ter Sept. 2020
❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶
War die bestens organisierte Demo-Berlin eine Falle?
Wie sieht echter Widerstand wirklich aus?
Mario Buchner bringt es wieder einmal auf den •
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭elfen☕ • 🇰ommentieren💬 • 🇻erbreiten➥
Jetzt kommt's:
1.Die COVID-19-Forschung stellt fest, dass das CDC (Centers for Disease Control and Prevention: Behörde des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums) im Jahr 2018 bewiesen hat, dass die Masken, die wir tragen, keine Viren filtern. Eine 2014 im BMJ (British Medical Journal) veröffentlichte Maskenstudie bewies, dass Stoffmasken die Infektion erhöhen.
2.Der Direktor des CDC, Robert Redfield, sagte jetzt, dass Masken einen stärkeren Schutz gegen COVID-19 bieten als ein Impfstoff.
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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