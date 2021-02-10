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Tiesiai iš lūpų: alergija elektromagnetinėms bangoms 2021 02 10
LiepaL
LiepaL
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4278 views • February 10, 2021
Šiandien laidoje kalbinu Vieką, žmogų, kuris įgavo alergiją elektromagnetinėms bangoms ir tai tik įrodo, kad iš pažiūros įprasti elektros prietaisai yra kur kas pavojingesni nei atrodo.
Elektromagnetinė žala, tai ne kasrytinis vandenėlis, o rimtas reiškinys, kuris gali turėti drastiškas pasekmes. Jei Jus ši tema palietė ir atrodo artima, ir jei norite pasidalinti savo patirtimi, kuri gali praplėsti žmonių sąmonę ir suvokimą - rašyti man [email protected]. Ypač kreipiuosi į mokslo žmones, kurie išdrįstu šnekėti šia opia tema.

Šaltiniai:

https://naujasis.lrytas.lt/pasaulis/konfliktai-ir-saugumas/2015/10/24/news/gerai-ginkluotus-piratus-lietuviai-triuskina-ir-vandens-patranka-2906855/
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/vgtu-mokslininkas-kuria-laimes-formule-eksperimente-kameromis-stebimi-vilnieciai-662-1250776
https://www.groundology.co.uk/videos?show=body-voltage
Knyga "Įsižeminimas", LUCEO, 2014, p. 176-179.

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