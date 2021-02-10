© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Tiesiai iš lūpų: alergija elektromagnetinėms bangoms 2021 02 10
Follow
1
Download MP3
Share
Report
4278 views • February 10, 2021
Šiandien laidoje kalbinu Vieką, žmogų, kuris įgavo alergiją elektromagnetinėms bangoms ir tai tik įrodo, kad iš pažiūros įprasti elektros prietaisai yra kur kas pavojingesni nei atrodo.
Elektromagnetinė žala, tai ne kasrytinis vandenėlis, o rimtas reiškinys, kuris gali turėti drastiškas pasekmes. Jei Jus ši tema palietė ir atrodo artima, ir jei norite pasidalinti savo patirtimi, kuri gali praplėsti žmonių sąmonę ir suvokimą - rašyti man [email protected]. Ypač kreipiuosi į mokslo žmones, kurie išdrįstu šnekėti šia opia tema.
Šaltiniai:
https://naujasis.lrytas.lt/pasaulis/konfliktai-ir-saugumas/2015/10/24/news/gerai-ginkluotus-piratus-lietuviai-triuskina-ir-vandens-patranka-2906855/
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/vgtu-mokslininkas-kuria-laimes-formule-eksperimente-kameromis-stebimi-vilnieciai-662-1250776
https://www.groundology.co.uk/videos?show=body-voltage
Knyga "Įsižeminimas", LUCEO, 2014, p. 176-179.
Jei manote kad mūsų darbas yra naudingas ir prasmingas, galite mus paremti.
Viešoji įstaiga „Liber continens“
Im. k. 302417839
Kelmijos sodų 65-oji g. 22, Vilnius
Atsiskaitomoji sąskaita
Paysera: EVP6510009990152
IBAN: LT223500010009990152
Aukojant mokėjimo paskirtyje nurodykite „auka“.
PayPal platformoje
https://www.paypal.com/
Parama autoriui
https://www.patreon.com/Liepa2
https://www.patreon.com/viekas
Elektromagnetinė žala, tai ne kasrytinis vandenėlis, o rimtas reiškinys, kuris gali turėti drastiškas pasekmes. Jei Jus ši tema palietė ir atrodo artima, ir jei norite pasidalinti savo patirtimi, kuri gali praplėsti žmonių sąmonę ir suvokimą - rašyti man [email protected]. Ypač kreipiuosi į mokslo žmones, kurie išdrįstu šnekėti šia opia tema.
Šaltiniai:
https://naujasis.lrytas.lt/pasaulis/konfliktai-ir-saugumas/2015/10/24/news/gerai-ginkluotus-piratus-lietuviai-triuskina-ir-vandens-patranka-2906855/
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/vgtu-mokslininkas-kuria-laimes-formule-eksperimente-kameromis-stebimi-vilnieciai-662-1250776
https://www.groundology.co.uk/videos?show=body-voltage
Knyga "Įsižeminimas", LUCEO, 2014, p. 176-179.
Jei manote kad mūsų darbas yra naudingas ir prasmingas, galite mus paremti.
Viešoji įstaiga „Liber continens“
Im. k. 302417839
Kelmijos sodų 65-oji g. 22, Vilnius
Atsiskaitomoji sąskaita
Paysera: EVP6510009990152
IBAN: LT223500010009990152
Aukojant mokėjimo paskirtyje nurodykite „auka“.
PayPal platformoje
https://www.paypal.com/
Parama autoriui
https://www.patreon.com/Liepa2
https://www.patreon.com/viekas
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.