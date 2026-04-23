Freiheit (Auszug aus Ep.140: Lesung von Kap.1+2 von "Das Ende des Bösen")

Jeremy Locke – nicht zu verwechseln mit dem englischen Philosophen John Locke – hat Naturrecht ebenfalls auf seine ganz eigene Weise formuliert: kurz, plakativ, leicht verständlich.

Ich lese in der heute beginnenden Serie aus der deutschen Fassung seines Buches „Das Ende des Bösen“ vor und kommentiere.

Da das Upload-Problem weiterbesteht, muss ich leider auf andere Plattformen verweisen, wo Du die vollständige Sendung ansehen kannst:

https://odysee.com/@bannbrecher:a/140

https://www.bitchute.com/video/UyglzWyehmnr

https://rumble.com/v78uaag-episode-140-freiheit-das-ende-des-bsen-von-jeremy-locke-kapitel-1-and-2.html

https://youtu.be/pTZiSg6fur4





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