Freiheit (Auszug aus Ep.140: Lesung von Kap.1+2 von "Das Ende des Bösen")

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Jeremy Locke – nicht zu verwechseln mit dem englischen Philosophen John Locke – hat Naturrecht ebenfalls auf seine ganz eigene Weise formuliert: kurz, plakativ, leicht verständlich.
Ich lese in der heute beginnenden Serie aus der deutschen Fassung seines Buches „Das Ende des Bösen“ vor und kommentiere.
Da das Upload-Problem weiterbesteht, muss ich leider auf andere Plattformen verweisen, wo Du die vollständige Sendung ansehen kannst:
https://odysee.com/@bannbrecher:a/140
https://www.bitchute.com/video/UyglzWyehmnr
https://rumble.com/v78uaag-episode-140-freiheit-das-ende-des-bsen-von-jeremy-locke-kapitel-1-and-2.html
Weitere Infos zu meiner Sendereihe unter https://bannbrecher.de
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