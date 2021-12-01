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Lifecall mit Simon Parkes
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60 views • December 01, 2021
DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Gute Aussichten - laut ihm, . . .
und das deckt sich mit unseren Beobachtungen
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Die ersten US ARMY Dienstgrade sind heute beim Heer, der Luftwaffe und der Marine erteilt worden:
Korporal und Stabskorporal . . .👀
Corporal und Special Corporal sie die Dienstgrade der US Streitkräfte, außer bei der Spaceforce .... 😎
Damit wissen wir, was mit der Bundeswehr passiert: Komplette Neustrukturierung unter dem Fittich der US Streitkräfte 😉
Die Bundeswehr steht mit ihrer Befehlsgewalt jetzt über dem Besatzungskonstrukt BRD.
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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