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Clown Planet News (4 May, 2022): Roe v Wade News, Ukraine Still Going, Digital IDs Ramping up
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130 views • May 05, 2022
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https://dailyexpose.uk/2022/05/02/canada-moves-forward-to-implement-digital-ids/
https://dailyexpose.uk/2022/05/04/covid-vaccine-kills-more-than-it-saves/
https://dailyexpose.uk/2022/05/04/a-new-study-provides-evidence-of-vaccine-shedding/
https://dailyexpose.uk/2022/05/04/74million-unvaccinated-231million-not-boosted-usa/
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https://summit.news/2022/05/04/watch-tucker-carlson-reminds-america-that-its-current-president-voted-against-roe-vs-wade/
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https://twitter.com/TheMikelCrump/status/1521577635192713222
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https://www.outkick.com/miamis-isaiah-wong-threatens-to-transfer-if-nil-isnt-increased/
https://dailyexpose.uk/2022/05/04/ukraine-nato-aim-is-to-destroy-russian-military/
https://www.youtube.com/watch?v=sRy_Ak7sj80
https://www.youtube.com/watch?v=BLi1wLkesRI
https://www.youtube.com/watch?v=1tQjqeWJXHY
https://www.technocracy.news/bill-gates-calls-for-global-surveillance-pact-with-who/
https://www.blacklistednews.com/article/82465/french-election-fraud-puts-2020-to-shame--millions-of-uncounted-le-pen-ballots-found.html
https://www.stadia-magazine.com/news/catering-concessions/industry-first-facial-recognition-stadium-technology-enables-fans-to-enter-and-pay-with-their-face.html
https://www.technocracy.news/technocrats-turn-to-satellites-geospatial-intel-for-esg-compliance/
https://petersweden.substack.com/p/france-digital-id?s=r
https://twitter.com/DeniseS0718/status/1521678543796817920
https://twitter.com/TulsiGabbard/status/1520713806086696960
https://www.corbettreport.com/nwnw20220428/
https://sovren.media/video/dhs-launches-unlawful-disinformation-board-1087.html
https://www.youtube.com/watch?v=e4inJSblCUY
https://www.forbes.com/sites/oliverrenick/2022/04/26/under-musk-twitter-neuralink-is-a-natural-pairing/?sh=2636e91324f4
https://www.tubefilter.com/2022/04/29/youtube-trusted-flagger-program-individuals-organizations/
https://unlimitedhangout.com/2021/06/investigative-reports/who-is-a-terrorist-in-bidens-america/
https://edwardslavsquat.substack.com/p/biosecurity-grooming?s=w
https://www.vice.com/en/article/m7vymn/cdc-tracked-phones-location-data-curfews
https://dailyexpose.uk/2022/05/02/canada-moves-forward-to-implement-digital-ids/
https://dailyexpose.uk/2022/05/04/covid-vaccine-kills-more-than-it-saves/
https://dailyexpose.uk/2022/05/04/a-new-study-provides-evidence-of-vaccine-shedding/
https://dailyexpose.uk/2022/05/04/74million-unvaccinated-231million-not-boosted-usa/
https://www.youtube.com/watch?v=8tXf1lOWpZ0
https://summit.news/2022/05/04/leftist-news-outlet-advocates-using-horse-medication-for-do-it-yourself-abortions/
https://www.nytimes.com/2019/03/29/us/politics/biden-abortion-rights.html
https://summit.news/2022/05/04/watch-tucker-carlson-reminds-america-that-its-current-president-voted-against-roe-vs-wade/
https://twitter.com/therecount/status/1521515442262708226
https://summit.news/2022/05/03/who-leaked-the-supreme-court-opinion/
https://www.youtube.com/watch?v=KQR-ors1Zug
https://summit.news/2022/05/04/its-not-over-bill-gates-warns-of-even-more-fatal-variant-of-covid-coming/
https://rumble.com/v13a33m-the-rise-of-vaccine-hesitancy.html
https://twitter.com/ClayTravis/status/1521940267242295299
https://twitter.com/townhallcom/status/1521562870261202945
https://twitter.com/TheMikelCrump/status/1521577635192713222
https://twitter.com/WhitlockJason/status/1521615288785059841
https://twitter.com/libsoftiktok/status/1521620802151477248
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