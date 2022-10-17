CALAZ INFOWARRIOR JOINS NEW WOKE INTERNET DATING SERVICE FOR PUREBLOODS & FULLY VAXXED.

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IMPORTANT ANNOUNCEMENT: I'LL BE DOING INTENSIVE STREET ACTIVISM AND SERVING PAPERS ON PHARMACIES TO STOP POISON JABBING CHILDREN IN METRO PHOENIX AZ. IF YOU WOULD LIKE TO PARTICIPATE EVEN FOR A FEW DAY VISIT EMAIL ME AT [email protected] WITH YOUR FULL NAME, ATTACH PHOTO, BRIEF BIO(LINKEDIN PAGE, RESUME ETC.)TO PARTICIPATE. WE'LL BE FLYING NO POISON JAB SIGNS, TALKING TO PEOPLE ON THE STREET, HANDING OUT FLYERS & SERVING PAPERS ON PHARMACIES/POISON JAB PUSHERS.
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MILLIONS OF INNOCENT CHILDREN'S LIVES ARE AT STAKE. GET ACTIVE TO STOP THE JAB GENOCIDE.
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