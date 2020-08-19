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11 de julio La doctora Patricia Callisperis forma a los médicos de los hospitales de Oruro en la utilización del dióxido de cloro
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4 views • August 19, 2020
Conferencia de la doctora Patricia Calllisperis en la que informa a médicos de la ciudad de Oruro (Bolivia) de como usar el dióxido de cloro para curar el coronavirus. El gobierno municipal de Oruro va a repartir el dióxido de cloro entre su población por medio de los médicos de los centros de salud y hospitales. El dióxido de cloro lo fabrican en su universidad.
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