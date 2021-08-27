Thrive - Növekedj! / Kiteljesedés! HD film magyar | földönkívüliek | klíma | éghajlat | ingyen energia | Steven Greer

Eredeti téves magyar címében Növekedj! Ez a mű a filmtörténelem legnézettebb, 89+ millió megtekintésnél járó leleplező dokumentumfilmje, eddig az egyetlen (Steven Greer és David Wilcock filmjeit is überelő), ami a chemtrailek, HAARP, RFID chip, kozmikus teljes spektrumú dominancia, földönkívüliek, ingyen energia technológiák, pénzügyi és vállalati világbirodalom, minden ilyet összeszintetizál, szinergiát alkotva az üzenetben és megoldásokat is közvetít ezekre.



Nézd meg Steven Greer Sirius, Illegálisan Titkosított - Elismeretlen és CE-5 - Ötödik Típusú Találkozások című filmjeit is, illetve David Wilcock - Above Majestic és Kozmikus Titok című filmjeit is. Ha választani kell, akkor CE-5 és Above Majestic.



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