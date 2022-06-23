ΟΙ ΠΑΙΔΟΦΙΛΟΙ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΟ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

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Δεν μπορείτε να καταλάβετε πώς λειτουργεί ο κόσμος σήμερα, χωρίς να καταλάβετε ποιοι είναι οι άνθρωποι στην κορυφή της Παγκόσμιας πυραμιδικής δομής εξουσίας και πώς σκέφτονται.
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