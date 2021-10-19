Профессор Коноплянников о лечении онкологических заболеваний (часть 1)

Профессор, врач, доктор биологических наук, заслуженный деятель науки России Коноплянников Анатолий Георгиевич разработал технологию производства нано-алмазов и добавления их в Салиномицин. Такая модификация Салиномицина делает его намного более эффективным, чем другие (не обогащенные нано-алмазами) препараты Салиномицина. Это позволяет препарату более легко и в большем количестве проникать в раковую клетку и одновременно делает его применение менее токсичным. Все вопросы по поводу препарата вы можете задать на сайте http://salinomycin.ru/ Материалы в тему: · Салиномицин: новый противораковый агент с высокой антикокцидиальной активностью http://medalternativa.info/entry/salinomitsin-protivorakovyj-agent · Салиномицин – фармпрепарат, убивающий раковые стволовые клетки https://medalternativa.info/video/salinomitsin-ubivayushhij-rak/ · Наноалмазы в онкотерапии https://medalternativa.info/entry/nanoalmazy-v-onkoterapii/ · Доксициклин, салиномицин, монензин и ивермектин стали позиционировать в качестве лекарств от рака https://medalternativa.info/entry/lekarstva-ot-raka/ · Механизм противоопухолевого действия Салиномицина https://medalternativa.info/entry/mehanizm-dejstviya-salinomitsina/ Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни. ❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.