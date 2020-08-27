20200827 - ESTÁ AUMENTANDO LA ACTIVIDAD PARA DAR LA VUELTA A LA TORTILLA

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73 views • August 31, 2020





Ante el genocidio contra la Humanidad en marcha,



ESTÁ AUMENTANDO LA ACTIVIDAD PARA DAR LA VUELTA A LA TORTILLA



En Catalunya y en todo el mundo



Haré una recopilación lo más exhaustiva posible de-resistencia-a-y-de-la-movilización-contra la “Operación pandemia de Coronavirus” en marcha. ¡Envíenme más información, por favor! Hay que coger fuerza y decidirnos a implicarnos hasta vencer.



He aquí algunos componentes:



— Bielorrusia: que yo sepa, el único gobierno que se ha opuesto frontalmente. Por eso su Presidente y Gobierno es objeto del actual ataque por parte de todos “los demócratas europeos y otros”.



— Serbia: asalto al Parlamento



— 1/8: Berlín: unas 30 manifestaciones simultáneas



— 16/8: Madrid: concentración



— 22/8: Girona: Rueda de Prensa del “Grupo Stop Vacunas”



— 29.08: Berlín: Nueva Manifestación: se prevén al menos 3 millones de participantes



El 29/08/2020 es el fin de la mascarilla.



¡Ningún policía o jefe militar puede contener a 3 millones de personas pacíficas!



— 2-3-4 /9: Woodstock en un lugar todavía “secreto” de Europa



— 6/9: iniciativa ¿mundial ?:



— en Rusia: movilización sin mascarillas a la misma hora para comprar a un supermercado, para coger el mismo transporte público (bus, vagón de metro o de tren,…), etc.



— Barcelona: concentración 18: 30h. ante la Catedral, con posterior marcha todo lo que se pueda



— y más. ¡Mucho más!





Nos toca a los Líderes Naturales del Pueblo Catalán y de todos los Pueblos



— dar el paso de asumir la responsabilidad



— sacar TODOS los actuales Líderes Artificiales que actúan CRIMINALMENTE contra los su respectivo Pueblo (en Cataluña, además resulta que los CRIMINALES son los mismos TRAIDORES que han impedido la independencia / libertad)



—…



— e instaurar nosotros NUESTRO NUEVO·ANTIGUO ORDEN MUNDIAL al servicio de todos los Pueblos, en beneficio de más del 99% de la población.







Lluís Botinas, investigador independiente, presidente de Plural-21 e impulsor de LA GOTA CATALANA. En particular sobre salud, autor de libro publicado 27 de agosto de 2020Ante el genocidio contra la Humanidad en marcha,ESTÁ AUMENTANDO LA ACTIVIDAD PARA DAR LA VUELTA A LA TORTILLAEn Catalunya y en todo el mundoHaré una recopilación lo más exhaustiva posible de-resistencia-a-y-de-la-movilización-contra la “Operación pandemia de Coronavirus” en marcha. ¡Envíenme más información, por favor! Hay que coger fuerza y decidirnos a implicarnos hasta vencer.He aquí algunos componentes:— Bielorrusia: que yo sepa, el único gobierno que se ha opuesto frontalmente. Por eso su Presidente y Gobierno es objeto del actual ataque por parte de todos “los demócratas europeos y otros”.— Serbia: asalto al Parlamento— 1/8: Berlín: unas 30 manifestaciones simultáneas— 16/8: Madrid: concentración— 22/8: Girona: Rueda de Prensa del “Grupo Stop Vacunas”— 29.08: Berlín: Nueva Manifestación: se prevén al menos 3 millones de participantesEl 29/08/2020 es el fin de la mascarilla.¡Ningún policía o jefe militar puede contener a 3 millones de personas pacíficas!— 2-3-4 /9: Woodstock en un lugar todavía “secreto” de Europa— 6/9: iniciativa ¿mundial ?:— en Rusia: movilización sin mascarillas a la misma hora para comprar a un supermercado, para coger el mismo transporte público (bus, vagón de metro o de tren,…), etc.— Barcelona: concentración 18: 30h. ante la Catedral, con posterior marcha todo lo que se pueda— y más. ¡Mucho más!Nos toca a los Líderes Naturales del Pueblo Catalán y de todos los Pueblos— dar el paso de asumir la responsabilidad— sacar TODOS los actuales Líderes Artificiales que actúan CRIMINALMENTE contra los su respectivo Pueblo (en Cataluña, además resulta que los CRIMINALES son los mismos TRAIDORES que han impedido la independencia / libertad)—…— e instaurar nosotros NUESTRO NUEVO·ANTIGUO ORDEN MUNDIAL al servicio de todos los Pueblos, en beneficio de más del 99% de la población.Lluís Botinas, investigador independiente, presidente de Plural-21 e impulsor de LA GOTA CATALANA. En particular sobre salud, autor de libro publicado https://plural-21.org/desmontar-el-sida/desmontar-el-sida-libro-cauac y del no-publicado https://plural-21.org/desmontar -el-sida / el-vih-sida-se-una-ficción Keywords coronavirusbotinasdesmontar

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