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20200827 - ESTÁ AUMENTANDO LA ACTIVIDAD PARA DAR LA VUELTA A LA TORTILLA
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27 de agosto de 2020
Ante el genocidio contra la Humanidad en marcha,
ESTÁ AUMENTANDO LA ACTIVIDAD PARA DAR LA VUELTA A LA TORTILLA
En Catalunya y en todo el mundo
Haré una recopilación lo más exhaustiva posible de-resistencia-a-y-de-la-movilización-contra la “Operación pandemia de Coronavirus” en marcha. ¡Envíenme más información, por favor! Hay que coger fuerza y decidirnos a implicarnos hasta vencer.
He aquí algunos componentes:
— Bielorrusia: que yo sepa, el único gobierno que se ha opuesto frontalmente. Por eso su Presidente y Gobierno es objeto del actual ataque por parte de todos “los demócratas europeos y otros”.
— Serbia: asalto al Parlamento
— 1/8: Berlín: unas 30 manifestaciones simultáneas
— 16/8: Madrid: concentración
— 22/8: Girona: Rueda de Prensa del “Grupo Stop Vacunas”
— 29.08: Berlín: Nueva Manifestación: se prevén al menos 3 millones de participantes
El 29/08/2020 es el fin de la mascarilla.
¡Ningún policía o jefe militar puede contener a 3 millones de personas pacíficas!
— 2-3-4 /9: Woodstock en un lugar todavía “secreto” de Europa
— 6/9: iniciativa ¿mundial ?:
— en Rusia: movilización sin mascarillas a la misma hora para comprar a un supermercado, para coger el mismo transporte público (bus, vagón de metro o de tren,…), etc.
— Barcelona: concentración 18: 30h. ante la Catedral, con posterior marcha todo lo que se pueda
— y más. ¡Mucho más!
Nos toca a los Líderes Naturales del Pueblo Catalán y de todos los Pueblos
— dar el paso de asumir la responsabilidad
— sacar TODOS los actuales Líderes Artificiales que actúan CRIMINALMENTE contra los su respectivo Pueblo (en Cataluña, además resulta que los CRIMINALES son los mismos TRAIDORES que han impedido la independencia / libertad)
—…
— e instaurar nosotros NUESTRO NUEVO·ANTIGUO ORDEN MUNDIAL al servicio de todos los Pueblos, en beneficio de más del 99% de la población.
Lluís Botinas, investigador independiente, presidente de Plural-21 e impulsor de LA GOTA CATALANA. En particular sobre salud, autor de libro publicado https://plural-21.org/desmontar-el-sida/desmontar-el-sida-libro-cauac y del no-publicado https://plural-21.org/desmontar -el-sida / el-vih-sida-se-una-ficción
Ante el genocidio contra la Humanidad en marcha,
ESTÁ AUMENTANDO LA ACTIVIDAD PARA DAR LA VUELTA A LA TORTILLA
En Catalunya y en todo el mundo
Haré una recopilación lo más exhaustiva posible de-resistencia-a-y-de-la-movilización-contra la “Operación pandemia de Coronavirus” en marcha. ¡Envíenme más información, por favor! Hay que coger fuerza y decidirnos a implicarnos hasta vencer.
He aquí algunos componentes:
— Bielorrusia: que yo sepa, el único gobierno que se ha opuesto frontalmente. Por eso su Presidente y Gobierno es objeto del actual ataque por parte de todos “los demócratas europeos y otros”.
— Serbia: asalto al Parlamento
— 1/8: Berlín: unas 30 manifestaciones simultáneas
— 16/8: Madrid: concentración
— 22/8: Girona: Rueda de Prensa del “Grupo Stop Vacunas”
— 29.08: Berlín: Nueva Manifestación: se prevén al menos 3 millones de participantes
El 29/08/2020 es el fin de la mascarilla.
¡Ningún policía o jefe militar puede contener a 3 millones de personas pacíficas!
— 2-3-4 /9: Woodstock en un lugar todavía “secreto” de Europa
— 6/9: iniciativa ¿mundial ?:
— en Rusia: movilización sin mascarillas a la misma hora para comprar a un supermercado, para coger el mismo transporte público (bus, vagón de metro o de tren,…), etc.
— Barcelona: concentración 18: 30h. ante la Catedral, con posterior marcha todo lo que se pueda
— y más. ¡Mucho más!
Nos toca a los Líderes Naturales del Pueblo Catalán y de todos los Pueblos
— dar el paso de asumir la responsabilidad
— sacar TODOS los actuales Líderes Artificiales que actúan CRIMINALMENTE contra los su respectivo Pueblo (en Cataluña, además resulta que los CRIMINALES son los mismos TRAIDORES que han impedido la independencia / libertad)
—…
— e instaurar nosotros NUESTRO NUEVO·ANTIGUO ORDEN MUNDIAL al servicio de todos los Pueblos, en beneficio de más del 99% de la población.
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