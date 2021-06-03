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CONSPIRACY CHIC:AVOID BECOMING A COMMIE, LOCUST EATING ZOMBIE
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21 views • June 03, 2021
DESCRIBING THE DEATH TOLL BROUGHT BY COMMUNISM/SOCIALISM
DESCRIBING THE APATHY BROUGHT BY FLUORIDATED WATER
GET ON THE CASE OF STATE AND COUNTY RE- PRESENT- ATIVES
SELLING YOU OUT TO AGENDA 21 AND AGENDA 2030
UNDER SOCIALISM YOU ARE RELEGATED TO SLAVE LABOUR.
YOUR RESPONSIBILITY IS TO PRODUCE UTOPIA BECAUSE OF
" A TRANCENDANT MORAL CRITERIA." ???? (NOT SHOWN)
GET ACTIVE WITH VOTER RECALL AND REFERENDUMS
SHINE THE LIGHT OF DAY ON CORRUPT DONATIONS BY LOBBYISTS
DEATH TOLLS FROM SOCIALISM:
MAO 94 MILLION
STALIN 80 MILLION
CHINA 73 MILLION
USSR 59M
RUSSIA 9.5M
KOREA 3M
CAMBODIA 2.6M
YUGOSLAV 1M
DESCRIBING THE APATHY BROUGHT BY FLUORIDATED WATER
GET ON THE CASE OF STATE AND COUNTY RE- PRESENT- ATIVES
SELLING YOU OUT TO AGENDA 21 AND AGENDA 2030
UNDER SOCIALISM YOU ARE RELEGATED TO SLAVE LABOUR.
YOUR RESPONSIBILITY IS TO PRODUCE UTOPIA BECAUSE OF
" A TRANCENDANT MORAL CRITERIA." ???? (NOT SHOWN)
GET ACTIVE WITH VOTER RECALL AND REFERENDUMS
SHINE THE LIGHT OF DAY ON CORRUPT DONATIONS BY LOBBYISTS
DEATH TOLLS FROM SOCIALISM:
MAO 94 MILLION
STALIN 80 MILLION
CHINA 73 MILLION
USSR 59M
RUSSIA 9.5M
KOREA 3M
CAMBODIA 2.6M
YUGOSLAV 1M
Keywords
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