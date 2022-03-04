Oppergek Groenendijk en de chemtrails

Oppergek Erik Groenendijk. Ontslagen omdat hij totaal gestoord is. Vult zijn dagen met het filmen van allerlei onzin. Modderstromen, platte aarde, 5G, chemtrails, regenbogen, Mentos en ga zo maar door. Want alles is een complot! HET KLOPT NIET!

Soms laat hij zich genadeloos te grazen nemen, maar hee! Ieder zijn ding natuurlijk.

Er ging veel fout in het leven van oppergek Erik. Alles eigenlijk. Door zijn domme complotkutgedrag willen zijn kinderen hem ook al niet meer zien en dat is goed te begrijpen.

Wappie Erik is gaan wandelen en beseft gelukkig nog wel dat er mensen zijn die hele dagen hard werken. Maar hij weet wel te melden dat de luchtvervuiling door auto's veel minder erg is dan de vergiftiging van chemtrails.

Met andere woorden: ja ja het voorjaar zit er weer aan te komen! De chemtrails zijn er weer, we gaan weer veel wappies zien die staan te staren in de lucht. Heerlijk!