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Mise à jour du Québec sur le plan de réouverture des écoles – 10 août 2020
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1236 views • August 10, 2020
Lors d’un point de presse à Montréal, Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation du Québec, fait une mise à jour sur le plan provincial de réouverture des écoles durant la pandémie de la COVID-19 (maladie à coronavirus). Il est accompagné de Christian Dubé, son homologue dans le domaine de la santé, et du Dr Horacio Arruda, directeur national de la santé publique de la province.
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