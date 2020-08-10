Mise à jour du Québec sur le plan de réouverture des écoles – 10 août 2020

Lors d’un point de presse à Montréal, Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation du Québec, fait une mise à jour sur le plan provincial de réouverture des écoles durant la pandémie de la COVID-19 (maladie à coronavirus). Il est accompagné de Christian Dubé, son homologue dans le domaine de la santé, et du Dr Horacio Arruda, directeur national de la santé publique de la province.