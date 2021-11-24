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Clown Planet News (24 November, 2021): Australia & Austria Lockdown, Biden Issues, Green New Scam & More
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30 views • November 25, 2021
https://twitter.com/Kukicat7/status/1463089418672259074
https://twitter.com/wakeupfromcovid/status/1462847882386718723
https://twitter.com/PezntJournalist/status/1462613698279845890
https://twitter.com/_whitneywebb/status/1463246456115105801
https://www.bloomberg.com/news/articles/2009-12-04/carbon-capitalists-warming-to-climate-market-using-derivatives
https://www.technocracyinc.org/the-energy-distribution-card/
https://www.telegraph.co.uk/news/earth/environment/carbon/6527970/Everyone-in-Britain-could-be-given-a-personal-carbon-allowance.html
https://www.newscientist.com/article/mg14619755-200-towards-a-single-carbon-currency/
https://www.ta3.com/clanok/219183/vlada-schvalila-lockdown-na-dva-tyzdne-zaockovani-nebudu-mat-vyhody
https://www.youtube.com/watch?v=gTo71CnAldE
https://twitter.com/coschoolofmines/status/1425147683271069703
https://twitter.com/bravojourno/status/1462905304493039631
https://twitter.com/NeverSleever/status/1463539475238191106
https://abcnews.go.com/Politics/wireStory/us-require-vaccines-border-crossers-january-81360061
https://sharylattkisson.com/2021/11/medscape-poll-one-in-three-doctors-wont-give-covid-19-vaccine-to-their-own-kids/
https://www.youtube.com/watch?v=jTR7V_C6SD4
https://www.youtube.com/watch?v=gM2tRE5etUA
https://thehill.com/policy/healthcare/582380-fauci-says-babies-and-toddlers-could-be-eligible-for-covid-19-vaccine-by?rl=1
https://odysee.com/@VSRF:d/Vaccine-Safety-Research-Foundation-TNI:e
https://odysee.com/@GeopoliticsAndEmpire:f/JohnKlyczek-Education-Technocracy:e?r=8LGL46DsrnACPMXWEDRZ7HXLj2W1vTpv
https://www.youtube.com/watch?v=GauxvkhFDSA
https://consentfactory.org/2021/11/22/pathologized-totalitarianism-101/
https://summit.news/2021/11/23/report-scottish-governments-vax-passport-sending-peoples-private-data-to-amazon-others/
https://www.catholicnewsagency.com/news/249678/bishop-of-charleston-prohibits-confirmation-anointing-of-the-sick-in-tridentine-form#.YZxK37dMYrQ.twitter
https://odysee.com/@drsambailey:c/Dr-Tom-Cowan-Pandemic-Of-Not-Thinking:d?r=7djPjJPFJJhpEoCnMonjqWXQaKRXaXux
https://childrenshealthdefense.org/defender/cdc-data-natural-immunity-covid/
https://www.youtube.com/watch?v=TGLS_1u98X8
https://www.the-sun.com/news/4116304/hypersonic-nuke-china-fires-second-missile-mid-flight/
https://abc7news.com/coronavirus-bay-area-update-california-cases-delta-variant-lockdown/11264714/
https://www.bitchute.com/video/5bHtiAVxdSBc/
https://twitter.com/wakeupfromcovid/status/1462847882386718723
https://twitter.com/PezntJournalist/status/1462613698279845890
https://twitter.com/_whitneywebb/status/1463246456115105801
https://www.bloomberg.com/news/articles/2009-12-04/carbon-capitalists-warming-to-climate-market-using-derivatives
https://www.technocracyinc.org/the-energy-distribution-card/
https://www.telegraph.co.uk/news/earth/environment/carbon/6527970/Everyone-in-Britain-could-be-given-a-personal-carbon-allowance.html
https://www.newscientist.com/article/mg14619755-200-towards-a-single-carbon-currency/
https://www.ta3.com/clanok/219183/vlada-schvalila-lockdown-na-dva-tyzdne-zaockovani-nebudu-mat-vyhody
https://www.youtube.com/watch?v=gTo71CnAldE
https://twitter.com/coschoolofmines/status/1425147683271069703
https://twitter.com/bravojourno/status/1462905304493039631
https://twitter.com/NeverSleever/status/1463539475238191106
https://abcnews.go.com/Politics/wireStory/us-require-vaccines-border-crossers-january-81360061
https://sharylattkisson.com/2021/11/medscape-poll-one-in-three-doctors-wont-give-covid-19-vaccine-to-their-own-kids/
https://www.youtube.com/watch?v=jTR7V_C6SD4
https://www.youtube.com/watch?v=gM2tRE5etUA
https://thehill.com/policy/healthcare/582380-fauci-says-babies-and-toddlers-could-be-eligible-for-covid-19-vaccine-by?rl=1
https://odysee.com/@VSRF:d/Vaccine-Safety-Research-Foundation-TNI:e
https://odysee.com/@GeopoliticsAndEmpire:f/JohnKlyczek-Education-Technocracy:e?r=8LGL46DsrnACPMXWEDRZ7HXLj2W1vTpv
https://www.youtube.com/watch?v=GauxvkhFDSA
https://consentfactory.org/2021/11/22/pathologized-totalitarianism-101/
https://summit.news/2021/11/23/report-scottish-governments-vax-passport-sending-peoples-private-data-to-amazon-others/
https://www.catholicnewsagency.com/news/249678/bishop-of-charleston-prohibits-confirmation-anointing-of-the-sick-in-tridentine-form#.YZxK37dMYrQ.twitter
https://odysee.com/@drsambailey:c/Dr-Tom-Cowan-Pandemic-Of-Not-Thinking:d?r=7djPjJPFJJhpEoCnMonjqWXQaKRXaXux
https://childrenshealthdefense.org/defender/cdc-data-natural-immunity-covid/
https://www.youtube.com/watch?v=TGLS_1u98X8
https://www.the-sun.com/news/4116304/hypersonic-nuke-china-fires-second-missile-mid-flight/
https://abc7news.com/coronavirus-bay-area-update-california-cases-delta-variant-lockdown/11264714/
https://www.bitchute.com/video/5bHtiAVxdSBc/
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