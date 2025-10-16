BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Secretos de Regenesis - Destacado de la Entrevista 1
Brighteon Interview Highlight – Español
7 views • 22 hours ago

Regístrate gratis en https://brightu.com  para ver la transmisión completa de Regenesis.


Mike Adams, fundador de Brighteon, conversa con Jonathan Otto, experto en terapia de luz, sobre la importancia de este enfoque para la salud. Ambos destacan los beneficios de la terapia con luz roja, capaz de revertir afecciones como el cáncer, enfermedades autoinmunes y problemas de tiroides, según un estudio de 12 meses en el que el 96% de los participantes mostró mejoría. Subrayan el papel de la luz en la activación de nutrientes y la mejora de las funciones celulares. Jonathan menciona un estudio en el que 62 de 62 pacientes con COVID prolongado se recuperaron tras cuatro sesiones. También abordan la represión histórica de las terapias naturales y el potencial de la terapia lumínica para mejorar la salud integral.

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home

Keywords
medicina alternativaremediosregenesisterapia de luzterapia de luz roja
