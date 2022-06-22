THE PSYCOS ARE USING BIO METRIC HOLLOW NANO FIBERS AND SMART DUST 5G RADIATION MM WAVES TO TRACK AND TARGET YOUR PERSONAL DNA FREQUENCY SAME THING IN THE VAXX VILES - AND PROJECT LOOKING GLASS

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THEY ARE TARGETING YOUR BIO FIELD OR ORA - ITS THE KEY TO EVERY HUMAN BEING - THEY SPRAY THIS ON YOU DAY AND NIGHT ALONG WITH HEAVY METALS, 5G IS A WEAPON AND BRINGS THE SMART INTELLIGENT DUST AND FIBERS TO LIFE! - IN A NUTSHELL THEY ARE EXPERIMENTING ON ALL HUMAN BEINGS WITH THE UN DE-POPM PROGRAM AFRICA HAS AWOKEN TO THEM AND KNOW THERE DEVILISH NWO CYBANOID PLANS - GOD SPIRIT WINS ALWAYS!
EVERYBODY HAS TO "CHIP" IN - https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311
uk leave the kids alone! - EUGENICS UK AND ZIO JAVED IS A MURDERER! - https://www.bitchute.com/video/c5vNwoxyuBOj/
GOVERNED RON DEATH SANTIS SAYS JUST TAKE THE JAB! - HYPOCRITE AND PARASITE - https://www.brighteon.com/12204c18-75a1-4c0a-83b3-20b5fe0c3f3f
CHINA HAS MADE A MACHINE TO SUCK UP ITS MURDERED JAB VICTIMS - https://www.brighteon.com/7643858f-45dc-4ed1-8cea-868c664ce1a7
TRUMP THE FARTHER OF "VACCINES" ON BIO METRIC TRACKING -https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311
covid vaccines cause hepatitis and liver damage - fact! - https://www.brighteon.com/5a4ade8b-bdd0-423a-86d4-c4490c873398
PROJECT LOOKING GLASS - https://www.brighteon.com/22678bc2-56ec-442b-a700-a69ee950e6f9
THANKS TO POTUS TRUMP -THE FARTHER OF THE "VACCINES" ??? - VAXX DAMAGE IS COMING IN "WARP SPEED" - https://www.brighteon.com/4f82fe9a-da53-4b58-af6e-228aaa542016
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BORIS JOHNSON UK PM FARTHER HEADS THESE FANATICAL FAKE GLOBAL WARMING GREEN NEW SCAM SCUM - PURE PAGANS AND DEFIANTLY EVIL EUGENIC SATANISTS - https://www.brighteon.com/6f9774a1-3769-41c4-8eae-91a6b3aca1df