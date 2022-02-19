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Sadist Miel legt uit hoe je een politiehond moet afmaken.
Videre
Videre
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28 views • February 19, 2022
Daar hebben we Emiel van Toer weer eens, inderdaad, van het YouTube kanaal Miel on Tour. Mahimahi schreef er al eens over en daarna keken we nog weleens naar zijn trieste lives maar echt veel te melden had het stumpertje niet en dus onze aandacht niet waard. Emiel van Toer, het vriendje van Micha Kat, Wouter Raatgever en natuurlijk Joost Knevel is een gefrustreerd, boos mannetje.
Mieltjes vader zat indertijd in een verzorgingshuis en aangezien Miel geen mondkapje op wilde doen mocht hij niet bij zijn zwaar dementerende vader. Beetje eigen schuld natuurlijk en ook dikke bult enzo. Nou ja enfin, vadertje is uiteindelijk gestorven en dat is dan natuurlijk de schuld van het verzorgingshuis en die gaat hij er allemaal bij lappen. Want: ‘Al die mensen hebben een adres, familieleden, kinderen en ledematen.’

Mieltjes haat tegen de politie is ook verre van normaal, hij geniet ervan als hij ziet dat agenten in elkaar geslagen worden en ze mogen wat hem betreft ook allemaal afgemaakt worden.
Want politieagenten zijn kankerratten.
En Miel is niet bang hoor, het maakt hem niet uit als hij opgepakt wordt, als er dan zo’n politiehond bij is slaat hij heel zijn snuit naar binnen, want Miel weet precies hoe hij een hond moet afmaken, gewoon zijn neus eraf trekken of naar binnen slaan, dan is de hond klaar.
Zijn volgers mogen hem daar een privé bericht over sturen, dan legt hij het wel uit hoe dat gaat.

Zieke sadist Emiel van Toer. En hij kon nog wel zo goed zingen..
Keywords
politietoerafslachtenmiel
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