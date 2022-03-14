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Le rideau se ferme sur le théâtre Covid
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31 views • March 14, 2022
Version fr publiée le 12 mars 2022 : https://rumble.com/vx7klh-le-rideau-se-ferme-sur-le-thtre-covid.html
Vidéos : https://rumble.com/c/c-1423246
Floride, le gouverneur DeSantis accueille une table ronde avec des médecins du pays pour mettre fin une fois pour toutes au théâtre COVID :
Dr Joseph Ladapo
Dr Robert Malone
Dr Harvey Risch
Dr Tracy Hoeg
Dr Jill Ackerman
Dr Christopher d'Adamo
Dr Shveta Raju
Dr Jay Bhattacharya
Dr Martin Kulldorff
Dr Joseph Fraiman
Dr Sunetra Gupta
Les vaccins Covid, ce que l’on sait au-travers des études, ce que l’on ne sait pas.
Les masques, les confinements, les effets collatéraux et la santé globale des gens.
Vers la fin de la vidéo, annonce officielle que la Floride ne recommande pas les vaccins Covid pour les enfants de 5 à 11 ans.
Vidéo source :
The Curtain Close on COVID Theater
12 mars 2022 : https://live.childrenshealthdefense.org/the-curtain-close-on-covid-theater
Vidéos : https://rumble.com/c/c-1423246
Floride, le gouverneur DeSantis accueille une table ronde avec des médecins du pays pour mettre fin une fois pour toutes au théâtre COVID :
Dr Joseph Ladapo
Dr Robert Malone
Dr Harvey Risch
Dr Tracy Hoeg
Dr Jill Ackerman
Dr Christopher d'Adamo
Dr Shveta Raju
Dr Jay Bhattacharya
Dr Martin Kulldorff
Dr Joseph Fraiman
Dr Sunetra Gupta
Les vaccins Covid, ce que l’on sait au-travers des études, ce que l’on ne sait pas.
Les masques, les confinements, les effets collatéraux et la santé globale des gens.
Vers la fin de la vidéo, annonce officielle que la Floride ne recommande pas les vaccins Covid pour les enfants de 5 à 11 ans.
Vidéo source :
The Curtain Close on COVID Theater
12 mars 2022 : https://live.childrenshealthdefense.org/the-curtain-close-on-covid-theater
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