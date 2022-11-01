Adevăratul Munte Sinai din Arabia Saudită: Exodul este real - Romanian Audio

Alăturați-vă turului nostru din octombrie 2022 la Muntele Sinai! ➡️ https://livingpassages.com/tour/saudi-arabia-mt-sinai-midian-ryan-mauro/

Vezi documentarul complet: Găsirea Muntelui lui Moise: Adevăratul Munte Sinai din Arabia Saudită

https://www.youtube.com/watch?v=YjrxHqNy5CQ

Sodoma și Gomora este reală: tinerii merită o rebeliune sănătoasă

https://www.brighteon.com/13c99532-3c27-4fc5-ac67-25907f4c8150

Vezi mai multe:

Descoperirile lui Ron Wyatt -2022- Gomora- Traversarea Mării Roșii- Muntele Sinai- Arca lui Noe (cu link-uri către mai multe videoclipuri)

https://www.brighteon.com/8b890d1f-d654-446e-8cfd-c9da59fb9ef9

Vedeți dovezile profunde prezentate în acest film care confirmă unul dintre cele mai fundamentale evenimente din Biblie pentru dvs.!

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