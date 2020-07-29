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Η ΚΟΡΩΝΟΜΑΣΚΑ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΟΜΑΛΑΚΙΑΣ
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14 views • July 29, 2020
Ο Λευτέρης Στακιάς ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ, ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΝ....
Μπορεί να με πείτε μαλακα και να κανετε αναφορά ξανά ώστε να κατέβει το βίντεο δεύτερη φορά , ΑΛΛΑ να θυμάστε ότι είμαι ΜΑΖΙ σας , σας βλέπω οικογένεια μου και σας θεωρώ ΑΔΕΛΦΙΑ μου , ενώ όλοι αυτοί που σήμερα σας προστατεύουν από τον ΙΟ με την μάσκα ΚΑΙ ΚΑΛΑ , είναι αυτοί που είναι ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ που τοσα χρόνια ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΑΝ ΚΑΝΕΝΑΝ ΣΑΣ και σας πήραν τα σπίτια οπως και πολλοί πατεράδες από εδώ πήδηξαν από τα μπαλκόνια
Πριν κράξεις σκέψου...εγώ δεν θα σε έκραζα ποτέ και σου ειπα πιο πάνω τους λόγους
Μπορεί να με πείτε μαλακα και να κανετε αναφορά ξανά ώστε να κατέβει το βίντεο δεύτερη φορά , ΑΛΛΑ να θυμάστε ότι είμαι ΜΑΖΙ σας , σας βλέπω οικογένεια μου και σας θεωρώ ΑΔΕΛΦΙΑ μου , ενώ όλοι αυτοί που σήμερα σας προστατεύουν από τον ΙΟ με την μάσκα ΚΑΙ ΚΑΛΑ , είναι αυτοί που είναι ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ που τοσα χρόνια ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΑΝ ΚΑΝΕΝΑΝ ΣΑΣ και σας πήραν τα σπίτια οπως και πολλοί πατεράδες από εδώ πήδηξαν από τα μπαλκόνια
Πριν κράξεις σκέψου...εγώ δεν θα σε έκραζα ποτέ και σου ειπα πιο πάνω τους λόγους
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