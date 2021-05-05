Om socialismens mörka sida - Jüri Lina i Swebbtv vetenskap nr 15 - del 1.

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12 views • May 05, 2021



Idag gästas vi av Juri Lina, författare och historiker.

Vi ska tala om gamla Sovjet och vad som hände där.



Stalin kom med direktiv efter andra världskriget, det fanns många krigsinvalider med dålig pension som tiggde på gatorna och man ville åtgärda detta. Man ville likvidera de som inte kunde arbeta. Man såg dessa som en belastning för samhället. De som kunde arbeta skulle skickas till arbetsläger. Flera miljoner människor drabbades av dessa åtgärder.

Det finns väldigt få bilder från den tiden. All fotografering av krymplingar betraktades som antisovjetisk verksamhet och bestraffades med fängelse.

I ett socialistiskt samhälle tillhör människorna samhället.



På 60-talet skickade Sverige stora pengar till internationella terrorister, eftersom de hade rätt politiska och marxistiska åsikter. En svensk ambassadör hjälpte till att smuggla hit internationellt efterlysta terrorister från Chile.

Varför vill man försvaga sitt samhälle och skapa otrygghet för sina egna medborgare? Detta görs ju även idag.



På Cuba på den tiden var det fattigt och eländigt, alla hade det lika illa, alla var lika.



Idag finns tendenser i Sverige som vi tidigare sett i kommunistiska länder, till exempel i Ryssland där man släppte ut grova brottslingar ur fängelserna för att de skulle terrorisera befolkningen. Detta för att skapa ett otryggt och lydigt folk.



Fidel Castro utövade terror mot den egna befolkningen, fängslade och avrättade människor. Han betraktades som en av de rikaste i världen. Hans rikedom byggdes upp med en omfattande narkotikasmuggling.

Han såg till att tillskansa sig pengar genom att utnyttja människor, till exempel de läkare som arbetade i Latinamerika, och stoppade en större del av deras löner i egen ficka.



Andrej Tarkowskij berättade att när han fick guldlejonet på filmfestivalen, där även en summa pengar ingick, fick han behålla en väldigt liten del, nittio procent gick till den sovjetiska staten, och själva guldlejonet fick han betrakta hos filmkommitén, tillhörande den sovjetiska staten.



Den kommunistiska ideologin är en saga, en utopi.

Folk hjärntvättas och hamnar i konsensus-trans.



Det värsta som kan drabba ett samhälle är socialismen, det säger jag av egen erfarenhet säger Juri avslutningsvis.



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Published 12 December 2020 • 1K views Välkommen till Swebbtv vetenskap.Idag gästas vi av Juri Lina, författare och historiker.Vi ska tala om gamla Sovjet och vad som hände där.Stalin kom med direktiv efter andra världskriget, det fanns många krigsinvalider med dålig pension som tiggde på gatorna och man ville åtgärda detta. Man ville likvidera de som inte kunde arbeta. Man såg dessa som en belastning för samhället. De som kunde arbeta skulle skickas till arbetsläger. Flera miljoner människor drabbades av dessa åtgärder.Det finns väldigt få bilder från den tiden. All fotografering av krymplingar betraktades som antisovjetisk verksamhet och bestraffades med fängelse.I ett socialistiskt samhälle tillhör människorna samhället.På 60-talet skickade Sverige stora pengar till internationella terrorister, eftersom de hade rätt politiska och marxistiska åsikter. En svensk ambassadör hjälpte till att smuggla hit internationellt efterlysta terrorister från Chile.Varför vill man försvaga sitt samhälle och skapa otrygghet för sina egna medborgare? Detta görs ju även idag.På Cuba på den tiden var det fattigt och eländigt, alla hade det lika illa, alla var lika.Idag finns tendenser i Sverige som vi tidigare sett i kommunistiska länder, till exempel i Ryssland där man släppte ut grova brottslingar ur fängelserna för att de skulle terrorisera befolkningen. Detta för att skapa ett otryggt och lydigt folk.Fidel Castro utövade terror mot den egna befolkningen, fängslade och avrättade människor. Han betraktades som en av de rikaste i världen. Hans rikedom byggdes upp med en omfattande narkotikasmuggling.Han såg till att tillskansa sig pengar genom att utnyttja människor, till exempel de läkare som arbetade i Latinamerika, och stoppade en större del av deras löner i egen ficka.Andrej Tarkowskij berättade att när han fick guldlejonet på filmfestivalen, där även en summa pengar ingick, fick han behålla en väldigt liten del, nittio procent gick till den sovjetiska staten, och själva guldlejonet fick han betrakta hos filmkommitén, tillhörande den sovjetiska staten.Den kommunistiska ideologin är en saga, en utopi.Folk hjärntvättas och hamnar i konsensus-trans.Det värsta som kan drabba ett samhälle är socialismen, det säger jag av egen erfarenhet säger Juri avslutningsvis.Programsida: https://beta.swebbtv.se/ (tillfällig testsida för våra program)Stöd Swebbtv:Swish 123 535 86 92Bankgiro147-0558Bankkonto (månadsgivare) 9235-229 11 86Hemsida: https://www.swebbtv.se Webbutik: https://butik.swebbtv.com/ Mail: [email protected] Anmälan Nyhetsbrev:Nyhetsbrev - SwebbTVPublished 12 December 2020 • 1K views Keywords castrocommunismsovietstalinfreemasonfreemasonsfidelsovjet

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