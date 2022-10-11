Entrevue de Claude Gélinas avec Mylène Hébert, le 10 octobre 2022

Vers 10h10, en ce 10e jour du 10e mois de 2022, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec la maman et organisatrice Mylène Hébert.





Ensemble, nous avons discuté de sa manifestation pacifique du 1er octobre 2022, à L'Assomption, dans la circonscription du premier ministre-sortant François Legault qui a gagné avec une importante avance.





Qu'est-ce qui s'est passé?





Les citoyens de L'Assomption et du Québec ont-ils oublié ce qui s'est passé au cours des plus de 2 ans et demie ou ils étaient juste... d'accord avec la CAQ et ses mesures-COVID plus controversées les unes que les autres?





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Pour retrouver Mylène Hébert, voici les bons hyperliens.





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Groupe officiel dehors la C.A.Q.:





https://www.facebook.com/groups/453220663493578/?ref=share





Événement du 1er octobre 2022! Un moment émouvant de recueillement devant le CHSLD de L’Assomption:





https://m.facebook.com/groups/453220663493578/permalink/472900181525626/





Un autre vidéo émouvant devant le CHSLD en mémoire à nos disparus:





https://www.facebook.com/groups/453220663493578/permalink/475528787929432/





Lien vers le profil personnel de Mylène Hébert:





https://www.facebook.com/jupiter.helios.3





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Appel à votre soutien.





Si vous appréciez mes efforts soutenus, veuillez, s'il-vous-plaît et si vous le pouvez, participez à ma campagne de financement d'octobre 2022 car plus que jamais, j'ai besoin de votre aide.





https://donorbox.org/campagne-d-octobre-2022-pour-supporter-mes-efforts





Sans vous, rien n'est possible.





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Si vous préférez m'aider via Interac:





Courriel: [email protected]

Réponse: Claude





Merci de rayonner en conscience, jusqu'à moi et de continuer à m'appuyer.





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