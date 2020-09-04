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Les enfants se cachent pour respirer ! Témoignage d'une mère sur les masques à l'école.
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27 views • September 04, 2020
4 septembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=m5T12XYF7b0
La chaîne qui pique ! : https://www.youtube.com/channel/UCEWqsDR8cjoxxHAS7R8R9UQ
Témoignage poignant d'une mère de famille qui décrit les malaises engendrés chez sa fille par le port du masque devenu obligatoire à l'école. Oui, on peut parler, au minimum, de maltraitance. Petit à petit notre pays se transforme un dictature sans pitié, sans morale, et sans autre logique que servir les intérêt de cette mafia big pharma qui nous gouverne et qui corrompt nos politiques. Jusqu'où s'enfoncera la France ?
Le témoignage intégral sur la page Facebook de Catherine Isaline Gestin:
https://www.facebook.com/isalinehypnosis
Compte Tipeee: https://fr.tipeee.com/jcrabiller
Pour vous abonner: https://www.youtube.com/channel/UCEWqsDR8cjoxxHAS7R8R9UQ/?sub_confirmation=1
Twitter: https://twitter.com/jcrabiller
Contact: jcrabiller[at]yahoo[point]fr
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Témoignage poignant d'une mère de famille qui décrit les malaises engendrés chez sa fille par le port du masque devenu obligatoire à l'école. Oui, on peut parler, au minimum, de maltraitance. Petit à petit notre pays se transforme un dictature sans pitié, sans morale, et sans autre logique que servir les intérêt de cette mafia big pharma qui nous gouverne et qui corrompt nos politiques. Jusqu'où s'enfoncera la France ?
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