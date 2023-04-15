WILL STUDENTS DO THIS NOT LONG FROM NOW?

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WILL THIS HAPPEN IN THE NEAR FUTURE? WHEN WILL CHILDREN HAVE HAD ENOUGH AND FREAKOUT? ALL WE HAVE IS CHILDREN MURDERING EACH OTHER NOW. INSTEAD OF READING, WRITING AND MATH WE HAVE PERVERTED SEX BEING TAUGHT. 50+ YEARS AGO WHEN MY WIFE AND I WENT TO SCHOOL IT WAS NEVER INSANE LIKE IT IS TODAY. IT'S TIME FOR ALMIGHTY GOD TO CRUSH OCCULT AMERICA. WAKEUP! PLEASE SEND THIS VIDEO TO EVERYONE...