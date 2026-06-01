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JEFFREY EPSTEIN=GLOBAL CORRUPTION BY THE ELITE ANTICHRIST ZIONIST PEDOPHILES SODOMITES. ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΙΝ=ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΗΨΗ ΕΛΙΤ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ https://rumble.com/v7aolsy-jeffrey-epsteinglobal-corruption-by-the-elite-zionist-pedophiles.html (ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΘΑΡΡΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑΤΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΛΙΤ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Ο ΣΙΩΝΙΣΤΗΣ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΗΣ ΕΠΣΤΙΝ… ΤΑ ΛΕΝΕ ΟΛΑ… ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΓΓΛΙΚΑ!)
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
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