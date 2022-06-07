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Varlinas tiesiogiai - 2022 06 01 - Devoliucija 17 dalis ir klausimai - atsakymai
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28 views • June 07, 2022
http://varlinas.lt
Visus vaizdo įrašus rasite Rumble ir Brighteon:
https://rumble.com/c/Varlinas
https://www.brighteon.com/channels/qd...
Jei manote kad mūsų darbas prasmingas ir reikalingas, galite mus paremti.
Gavėjas: Varlinas
Mokėjimo paskirtyje būtinai įveskite žodį „Labdara“
Atsiskaitomoji sąskaita (IBAN): LT077290099071879448
Bankas: AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas, Vilnius, LT
SWIFT kodas – INDU LT 2X
Instrukcijos pervedimams iš užsienio:
https://www.citadele.lt/files/pdf/kai...
Kriptovaliutos:
Bitcoin
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Litecoin
ltc1q7wh0550wuzfts9f8gtj255fz380nlpqwmjkl0z
Dogecoin
DQuKyk2SQg2jf3MatBycLsJxjt7s8xFYFC
XRP
rU4xELHSGE5swAhtCLiBiwZhoHRRgyPvRw
Visus vaizdo įrašus rasite Rumble ir Brighteon:
https://rumble.com/c/Varlinas
https://www.brighteon.com/channels/qd...
Jei manote kad mūsų darbas prasmingas ir reikalingas, galite mus paremti.
Gavėjas: Varlinas
Mokėjimo paskirtyje būtinai įveskite žodį „Labdara“
Atsiskaitomoji sąskaita (IBAN): LT077290099071879448
Bankas: AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas, Vilnius, LT
SWIFT kodas – INDU LT 2X
Instrukcijos pervedimams iš užsienio:
https://www.citadele.lt/files/pdf/kai...
Kriptovaliutos:
Bitcoin
bc1qv64agraur00ustseumhv4q4a5804dynyg7n50r
Litecoin
ltc1q7wh0550wuzfts9f8gtj255fz380nlpqwmjkl0z
Dogecoin
DQuKyk2SQg2jf3MatBycLsJxjt7s8xFYFC
XRP
rU4xELHSGE5swAhtCLiBiwZhoHRRgyPvRw
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