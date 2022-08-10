"ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΤΑΪΒΑΝ", ΛΕΕΙ Η ΠΕΛΟΖΙ

«Το ταξίδι μου στην Ταϊβάν άξιζε απόλυτα τον κόπο», δήλωσε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι κατά την διάρκεια συνέντευξης της στο Αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο NBC. Η ίδια μετά το σάλο που έχει ξεσπάσει και την ένταση που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή επεσήμανε χαρακτηριστικά και τα εξής:

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην κινεζική κυβέρνηση να απομονώσει την Ταϊβάν. Δεν θα μας πουν ποιός μπορεί να πάει στην Ταϊβάν».