"ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΤΑΪΒΑΝ", ΛΕΕΙ Η ΠΕΛΟΖΙ

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«Το ταξίδι μου στην Ταϊβάν άξιζε απόλυτα τον κόπο», δήλωσε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι κατά την διάρκεια συνέντευξης της στο Αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο NBC. Η ίδια μετά το σάλο που έχει ξεσπάσει και την ένταση που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή επεσήμανε χαρακτηριστικά και τα εξής:
«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην κινεζική κυβέρνηση να απομονώσει την Ταϊβάν. Δεν θα μας πουν ποιός μπορεί να πάει στην Ταϊβάν».