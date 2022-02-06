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От бездуховности идут на убой
Vera Nika
Vera Nika
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553 views • February 06, 2022

"От бездуховности идут на убой." Можно исключить мысль, что в своей общепринятой вере сильно отличаетесь от увиденного. Потому, что всё это связано с имитацией духовности. Они тоже как бы верят в Иисуса Христа и через таких действует какой-то дух. Вот только стоило бы задуматься о том, что если МИЛЛИАРДЫ будут думать одинаково и не обязательно праведно, то излучения их мыслей в целом образуют огромный резервуар какой-то энергетики (называется «эгрегор»), что и обеспечивает имитацию, иллюзию как бы «чувств молитвы», «чудеса». И т.д. И кто наполнен этим «духом заблуждения», иллюзией, тем уже малодоступно принять Истинный Свет. Зато все подобные прельщённые примут Антихриста, так как он также действует на уровне имитации. Так что можно задуматься «верующим», не обманывают ли их? Потому что религиозное мировосприятие тех же славоправных и христиан Запада не намного отличается от показанного в видео, это факт. Протестантская идеология в главном постепенно и давно принята в Восточной церкви и Западной. Это всё тот же «Вавилон», религиозная система дьявола на Земле, из которой необходимо вовремя выйти для кого это ещё возможно. «И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой...» («Откровение Иоанна Богослова», гл. 18).

ПРОРОЧЕСТВА БИБЛИИ — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/biblejskie-prorochestva-o-yavlenii-materi-mira-marii-devi-hristos

«Пророчества о Явлении Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС» — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/prorochestva-o-yavlenii-materi-mira-marii-devi-hristos

«Мир спасёт осознание Явления Матери Мира» — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/mir-spasyot-osoznanie-yavleniya-materi-mira

«Один из главных вопросов, который задают земляне, обращаясь в молитвах: «Почему существует зло на Земле? Как же случилось, что человечество, несмотря на множество религий, миллиарды верующих, миллионы священнослужителей, — катится в пропасть духовной деградации?» Ответ прост. ОСНОВНОЙ БАЖЕНственный Принцип — это Гармония и Равновесие Двух БАЖЕНственных Начал, Мужского и Женского! Единая Бажество, РАДАтельница, — Есть Матерь Света, Которая ПроРАждает Всё Сущее. Она Соединяет в Себе Оба Начала: Мужское в Женском! Нарушение этого Принципа, и есть корень всего зла, которое за прошедшие тысячелетия утвердилось на планете. Для Возстановления Истины, необходимы фундаментальные Преобразования сознания человечества! Это грандиозная задача! Именно поэтому, для её Осуществления на планету Воплотилась в Образе Женщины — Сама Матерь Всего Сущего, Та, Которая и ПроРАДАла этот Мир!» (Из Видеофильма «Тайна Явления Матери Мира. Часть 8»).

_________________________ 

Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Скачайте Архив Сайта https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Представлена для скачивания архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет).

Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

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