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Vers un premier anniversaire sombre des décrets sanitaires qui se poursuivent
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10 views • March 01, 2021
En ce dimanche, 28 février 2021, avec ses douces effluves hivernales qui annoncent graduellement le retour du printemps, au Québec, je vous parle de la venue prochaine du 1er anniversaire de la gouverne par décrets, par les "élus" de la CAQ.
Ce qui était initialement censé être 2 semaines de "décret sanitaire d'urgence", le 13 mars 2020 s'est transformé en tout près d'un an, à ce jour, de mesures sans cesse plus oppressives, via l'excuse d'une "lutte au COVID" qui ressemble davantage à une lutte contre le peuple.
--
Les enfants aussi jeunes qu'en première année du primaire doivent retourner à l'école pour y porter le masque, en tout temps, à leur retour de semaine de relâche.
Il s'agit d'une mesure que de nombreux Québécois contestent et à juste titre puisque le masque "de procédure médicale" n'a PAS été conçu pour être porté par des enfants de 6 ans, de 8 à 12 heures par jour.
--
Pour faire du sens de cet assaut contre la santé de tous les Québécois et de leurs enfants, une réflexion s'impose mais la CAQ n'a aucun intérêt à consulter le public avant de prendre ses décisions, toutes plus alignées, les unes que les autres, sur les idéologies des étrangers, non-redevables, non-élus et pour la plupart inconnus, de l'OMS, en Suisse.
Alors, les Québécois, doivent reprendre toute leur place pour REFUSER ce qui tient d'une fiction contestée et hautement contestable pour faire avérer une réalité qu'il leur appartient de CRÉER à grand renfort de ce qui les confirme dans leur fait humain... en connexion directe avec leur aspect divin.
--
Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de "live" alors je suis content de vous retrouver et de faire le point sur un bon nombre de thèmes.
Merci de tout coeur d'être là, de faire passer le mot et d'exister, en conscience!
--
Si vous croyez que mon travail est important:
https://paypal.me/logixca
https://donorbox.org/claude-gelinas
Par Interac: [email protected]
Q = "Ton nom" et R = "Claude"
Merci pour votre aide!
Ce qui était initialement censé être 2 semaines de "décret sanitaire d'urgence", le 13 mars 2020 s'est transformé en tout près d'un an, à ce jour, de mesures sans cesse plus oppressives, via l'excuse d'une "lutte au COVID" qui ressemble davantage à une lutte contre le peuple.
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Les enfants aussi jeunes qu'en première année du primaire doivent retourner à l'école pour y porter le masque, en tout temps, à leur retour de semaine de relâche.
Il s'agit d'une mesure que de nombreux Québécois contestent et à juste titre puisque le masque "de procédure médicale" n'a PAS été conçu pour être porté par des enfants de 6 ans, de 8 à 12 heures par jour.
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Pour faire du sens de cet assaut contre la santé de tous les Québécois et de leurs enfants, une réflexion s'impose mais la CAQ n'a aucun intérêt à consulter le public avant de prendre ses décisions, toutes plus alignées, les unes que les autres, sur les idéologies des étrangers, non-redevables, non-élus et pour la plupart inconnus, de l'OMS, en Suisse.
Alors, les Québécois, doivent reprendre toute leur place pour REFUSER ce qui tient d'une fiction contestée et hautement contestable pour faire avérer une réalité qu'il leur appartient de CRÉER à grand renfort de ce qui les confirme dans leur fait humain... en connexion directe avec leur aspect divin.
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