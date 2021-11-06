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'AGENDA 21' - ZA UCHYLONĄ KURTYNĄ (POLSKIE NAPISY)
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32 views • November 06, 2021
'Agenda 21' jest programem ONZ, który przedstawia sposób opracowania i wdrażania programów zrównoważonego rozwoju w życie lokalne. Został przyjęty w 1992 roku. Dotyka niemalże każdego aspektu funkcjonowania państw oraz ludzkiego życia.
Rozwinięciem Agendy 21 jest projekt ONZ nazywany 'Agendą 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju', w którym zakres ingerencji ponadpaństwowych struktur w funkcjonowanie państw i jednostek został znacznie bardziej rozszerzony i uszczegółowiony. 'Agenda 2030' została przyjęta przez 193 państwa członkowskie ONZ, które tym samym zobowiązały się do konsekwentnego wdrażania jej celów.
Rozwinięciem Agendy 21 jest projekt ONZ nazywany 'Agendą 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju', w którym zakres ingerencji ponadpaństwowych struktur w funkcjonowanie państw i jednostek został znacznie bardziej rozszerzony i uszczegółowiony. 'Agenda 2030' została przyjęta przez 193 państwa członkowskie ONZ, które tym samym zobowiązały się do konsekwentnego wdrażania jej celów.
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