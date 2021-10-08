Τερατογενέσεις λόγω των εμβολίων για τον Covid19 ... (Δείτε το άρθρο στην περιγραφή)

Η Τουρκική Τηλεόραση Προβάλλει Φρικτές Εικόνες Μωρών Παραμορφωμένων Από Τα Εμβόλια Pfizer Και ModernaΟ τουρκικός τηλεοπτικός σταθμός Beyaz έδειξε φωτογραφίες μωρών που γεννήθηκαν, φρικτά παραμορφωμένα, αφού οι μητέρες τους έκαναν την ένεση Pfizer και τη Moderna. «Τα παιδιά έχουν γεννηθεί με ένα μάτι και μία ουρά. Αυτό δεν είναι εμβόλιο. Πρόκειται για μετάλλαξη γονιδίου », δήλωσε ο πρόεδρος του Τουρκικού Κόμματος Πρόνοιας (Refah) Fatih Erbakan, ο οποίος συνοδευόταν από τρεις γιατρούς.Φωτογραφίες παιδιών με πολλαπλά χέρια και πόδια, ή με το ένα μάτι, ή με πλήρως προσβεβλημένο σώμα καλυμμένο με τρίχες. Erbakan: «Αυτό δεν είναι ένα πραγματικό εμβόλιο. Αυτό είναι γενετική μηχανική μετάλλαξη! »Δείχνει μια φωτογραφία. «Εδώ βλέπετε ένα μωρό που γεννήθηκε με ουρά, γενετικό ελάττωμα. Εδώ είναι ένα μωρό με το δέρμα ενός ζώου. Εδώ είναι ένα μωρό με τέσσερα πόδια και τρία χέρια ... Επιστημονικά αυτό ονομάζεται γονιδιακή θεραπεία ».Ο Erbakan υποστηρίχθηκε από κλινικούς γιατρούς, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού νευροχειρουργικής Δρ Serhat Findikli. «Αυτή η τεχνολογία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί θεραπευτικά, αλλά έχει διαφορετική δομή και προκαλεί μεταλλάξεις, όπως μωρά με ουρές, με τέσσερα πόδια και τρία χέρια».Το Υπουργείο Υγείας στην Ιαπωνία επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι έχουν βρεθεί ξένες ουσίες στα «εμβόλια». Διαπιστώθηκε ότι 1,6 εκατομμύρια δόσεις της ένεσης Moderna ήταν μολυσμένες με άγνωστη μαγνητική (νανοτεχνολογική) ουσία, οι οποίες έχουν επίσης βρεθεί σε πλάνα Pfizer/BioNTech και J&J στις ΗΠΑ, την Ισπανία και τη Γερμανία. (Δείτε τα άρθρα μας τις τελευταίες ημέρες.)Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στην Τουρκία συζήτησε τα έγγραφα που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του με επιστήμονες, συνεχίζει το κανάλι. Ο Ερμπακάν λέει ότι θέλει να μοιραστεί αυτά τα στοιχεία "με 83 εκατομμύρια (Τούρκους)". «Ας αντιμετωπίσουμε αυτά τα γεγονότα. Ας είμαστε ειλικρινείς. Έχουμε αποδείξεις και αμέτρητα έγγραφα. »