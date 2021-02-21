Plandemia - Documental recargado: Sres. Presidentes...

Este documental fue terminado y publicado el 9 de julio del 2020.

En cumplimiento a la agenda de exterminio, sometimiento, explotación y planes globalistas impartidos por las grandes elites mundiales y poderes supra nacionales; a fines de diciembre del 2019 se puso en marcha a escala planetaria la plandemia encabezada por el denominado virus SARS COV 2.

Inédito Documental anti Agenda de Exterminio Globalista que convoca a la acción para romper con la manipulación y siniestra explotación que nos están imponiendo a nivel mundial nuestros títeres gobernantes y sus titiriteros organismos y poderes supra nacionales:

. masivas campañas de pánico,

. violación a nuestros Derechos Constitucionales y Humanos,

. cuarentena planetaria y confinamiento ilegal,

. ilegal obligatoriedad de contraproducentes barbijos tapabocas,

. ineficaces test de PSR que determinan falsos positivos covid,

. protocolos sanitarios que resultan ser literalmente mortales,

. peligrosas, experimentales y no aprobadas pseudo vacunas transgénicas,

. campañas de presión, amenazas, difamación y censura las cuales atentan contra efectivas, seguras y naturales terapias anti covid.

Todo esto son agendas encubiertas de reducción poblacional y acciones de debilitamiento las cuales atentan contra nuestra dignidad, vulneran y debilitar nuestro sistema inmunológico deteriorando gravemente nuestra salud y, a nivel planetario, profundamente acentúan aún más la crisis económica, la desolación y el caos.

Dicha agenda contempla la puesta en marcha de una pandemia llevada a cabo por un virus artificialmente manipulado en laboratorio potenciando sus efectos de contagio e infección haciéndolo a través de intensas campañas en donde se difunde el pánico a través de los medios masivos de comunicación y muy seguramente también a través de la alteración de las vacunas convencionales de la gripe y la radiación indiscriminada de las ondas de 5G las cuales se están utilizando a gran escala para el uso y propagación de las señales de telefonía celular moderna (evidencia científica de los efectos de la red 5G: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32668). El pánico, el estrés, la compulsiva, obligada e ilegal cuarentena, las muy posibles adulteradas vacunas convencionales de la gripe, los contaminados tests PSR que se utilizan para “determinar” si uno está infectado con el corona virus y la radiación de ondas 5G son todos factores los cuales contundentemente debilitan el sistema inmunológico de las personas, constituyendo esto la principal causa de cualquier enfermedad, incluyendo el verse comprometida la salud de la gente ante cualquier virus e infección, incluyendo un simple resfriado, con lo cual, una cotidiana gripe, puede terminar siendo un cuadro clínico mortal.

Como solución eficaz a este corona virus y cualquier otro virus y afección, dicho documental principalmente reluce el adecuado uso de la solución de dióxido de cloro. Al respecto, resalta la imperiosa necesidad de que urgentemente las naciones y gobernantes se abstengan de violar todos los Tratados y Acuerdos Internacionales de Derechos Humanos, Derechos del Paciente y de Bioética y que además, estos comiencen a realizar estudios y ensayos clínicos a todo tratamiento médico alternativo el cual promete ser una eficaz y segura cura contra esta pandemia y su consecuente virus.

Este documental, aborda la temática haciéndolo desde todos los puntos de vista: médico, científico, sanitario, político, geopolítico, económico, histórico, filosófico, religioso, social y psicológico, religioso y jurídico.

Participan en el líderes y referentes sociales abocados a esta lucha en contra de estos poderes y propósitos: médicos, científicos, politólogos, políticos, abogados, sociólogos, psicólogos, periodistas de investigación independientes, productores y conductores de programas pertenecientes a la libre difusión (difusión sin censura).

También, resulta ser un clamor a la Conciencia de la Humanidad y a la de nuestros representantes -autoridades y gobernantes- ¡¡Despertemos y reaccionemos en consecuencia. Unámonos de una vez por todas en pos de recuperemos la Autonomía de nuestras Naciones, la Libertad, nuestra Dignidad, el Bienestar y el Control de nuestra Salud y nuestra Vida!! Despertemos Humanidad, estos planes genocidas de manipulación, debilitamiento, destrucción, exterminio, control total, usurpación y explotación, recién comienzan y, lamentablemente, estas elites supranacionales del poder global no se detendrán hasta que logren culminar completamente dichos cometidos.





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