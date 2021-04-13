3) Os riscos trazidos pelo 5G

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A Associação Médica Suíça diz que ainda é muito cedo para expandir a transferência de dados: “Sabemos que a radiação tem efeitos, efeitos biológicos e mentais":
MOPPE – Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
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