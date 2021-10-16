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FULL HOUSE BREW CREW - BLACK FLAG
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104 views • October 16, 2021
Brand new video. Dedicated to all poor people around the globe.
Lyrics: WITH HEAVY TREAD
THE PATH I REIGN
DECONSTRUCT
NO WARNING SIGNS OR HESITATION
I JUST STUCK TO MY GUNS
THE STRONG SURVIVE,YOU CAN'T DENY THE TIGHT
THE KNOT WHEN ON TOP
EXCUSES USED TO HIDE THE TRUTH
YOUR PRECIOUS HIDES FROM THE WORLD
THE BLACK FLAG HAS RISEN
BLACK FLAG WAVES
YOU NEVER SEEM TO GET YOUR WAY
NO MATTER WHAT YOU SAY
MISSION UNDONE
BLACK FLAGS WAVE YOUR SAD EFFORTS CONDEMN YOU
FRIENDLY FIRE AGAINST YOU
STOP BELIEVING IN YOU
THERE IS NO MANUAL TO HELP YOU SUCCEED
DEMONS CRAVING FOR PROCRASTINATION ANGELS DISMISSED
HIDDEN IN CHAMBERS
I CAN HEAR THE WHISPERS CALLING ME OUT
NO TIME TO WASTE,IT'S FEAR TASTE
I RAISED THE FLAG AND FOUND OUT
THE BLACK FLAG HAS RISEN
BLACK FLAG WAVES
YOU NEVER SEEM TO GET YOUR WAY
NO MATTER WHAT YOU SAY
MISSION UNDONE
BLACK FLAGS WAVE YOUR SAD EFFORTS CONDEMN YOU
FRIENDLY FIRE AGAINST YOU
STOP BELIEVING IN YOU
Lyrics: WITH HEAVY TREAD
THE PATH I REIGN
DECONSTRUCT
NO WARNING SIGNS OR HESITATION
I JUST STUCK TO MY GUNS
THE STRONG SURVIVE,YOU CAN'T DENY THE TIGHT
THE KNOT WHEN ON TOP
EXCUSES USED TO HIDE THE TRUTH
YOUR PRECIOUS HIDES FROM THE WORLD
THE BLACK FLAG HAS RISEN
BLACK FLAG WAVES
YOU NEVER SEEM TO GET YOUR WAY
NO MATTER WHAT YOU SAY
MISSION UNDONE
BLACK FLAGS WAVE YOUR SAD EFFORTS CONDEMN YOU
FRIENDLY FIRE AGAINST YOU
STOP BELIEVING IN YOU
THERE IS NO MANUAL TO HELP YOU SUCCEED
DEMONS CRAVING FOR PROCRASTINATION ANGELS DISMISSED
HIDDEN IN CHAMBERS
I CAN HEAR THE WHISPERS CALLING ME OUT
NO TIME TO WASTE,IT'S FEAR TASTE
I RAISED THE FLAG AND FOUND OUT
THE BLACK FLAG HAS RISEN
BLACK FLAG WAVES
YOU NEVER SEEM TO GET YOUR WAY
NO MATTER WHAT YOU SAY
MISSION UNDONE
BLACK FLAGS WAVE YOUR SAD EFFORTS CONDEMN YOU
FRIENDLY FIRE AGAINST YOU
STOP BELIEVING IN YOU
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