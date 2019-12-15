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33RCB Om den psykologiska operationen i Christchurch
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4 views • December 15, 2019
Medverkande i detta avsnitt är Daniel och Martin. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01
1) Daniel och Martin tittar på filmen som terroristen sägs ha livestreamet från eventet i Christchurch den 15:e mars och kommenterar samtidigt vad som tyder på att det inte är en äkta film vi tittar på.
2) Simon Shacks låt Dreamland
Martin berättar om olika föredrag han gått på bland annat om Falska Nyheter med representanter från Borås Tidning och Viralgranskaren från Metro och ett annat föredrag arrangerat av MSB i Kungsbacka gällande hur man kan skydda sig från informationspåverkan från främmande makt.
1) Daniel och Martin tittar på filmen som terroristen sägs ha livestreamet från eventet i Christchurch den 15:e mars och kommenterar samtidigt vad som tyder på att det inte är en äkta film vi tittar på.
2) Simon Shacks låt Dreamland
Martin berättar om olika föredrag han gått på bland annat om Falska Nyheter med representanter från Borås Tidning och Viralgranskaren från Metro och ett annat föredrag arrangerat av MSB i Kungsbacka gällande hur man kan skydda sig från informationspåverkan från främmande makt.
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