Falsches Verhalten rottet sich letztlich selbst aus (Auszug aus Ep.152)

Schau die vollständige Episode an einer der folgenden Stellen an (leider kann ich sie hier aus technischen Gründen nicht hochladen):

https://odysee.com/@bannbrecher:a/152

https://www.bitchute.com/video/Wg80LyiGuFOu

https://rumble.com/v7cr8ba-episode-152-wille-und-gesetz-vom-verhltnis-zwischen-freiheit-und-determinie.html

https://youtu.be/NFKpefeg1AQ