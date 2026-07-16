Falsches Verhalten rottet sich letztlich selbst aus (Auszug aus Ep.152)

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Schau die vollständige Episode an einer der folgenden Stellen an (leider kann ich sie hier aus technischen Gründen nicht hochladen):
https://odysee.com/@bannbrecher:a/152
https://www.bitchute.com/video/Wg80LyiGuFOu
https://rumble.com/v7cr8ba-episode-152-wille-und-gesetz-vom-verhltnis-zwischen-freiheit-und-determinie.html
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