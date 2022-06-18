OŠ Lila – vzgoja za življenje, Tina Rutar Leban

Je doštudirala psihologijo na Filozofski fakulteti, doktorirala je s področja razvojne psihologije. Od leta 2004 dela kot raziskovalka na Pedagoškem inštitutu. Večinoma izvaja evalvacijske študije osnovnošolskega in srednješolskega sistema. Leta 2010 je v Slovenijo prenesla posebna pedagoška načela »Education for life« (slo: Vzgoja za življenje) in jih začela predstavljati učiteljem in staršem. Leta 2011 je ustanovila Inštitut za celostno vzgojo in izobraževanje otrok Lila, v okviru katerega je leta 2013 zaživela Osnovna šola Lila, ki deluje po načelih Vzgoje za življenje. Program OŠ Lila je leta 2016 dobil akreditacijo Ministrstva za šolstvo, šola se je tako vpisala v razvid slovenskih javnih šol. Šola letos deluje že deveto leto in prva generacija otrok zaključuje šolanje. Osnovno šolo Lila Ljubljana trenutno obiskuje 53 učencev.